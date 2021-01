Por falta de acción CCIVS debería desaparecer, considera regidora de SPS

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Ante la poca acción que ha tenido ante los desastres ocasionados por los fenómenos tropicales Eta y Iota, varios sectores consideran que la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula (CCIVS) debería desaparecer.

La abogada y regidora de la comuna de San Pedro Sula, Fátima Mena, considera que que cuando una institución no rinde los frutos requeridos, entonces debe dar un paso al costado.

Lo anterior, luego de conocer que han pasado dos meses desde los dos ciclones azotaron al país y dicha Comisión aun no inicia los trabajos de reconstrucción. Esto, específicamente en los bordos de contención de Canal Maya, en La Lima, Cortés.

Duplicidad de funciones influye, según Mena

Consiguiente, la exdiputada Fátima Mena sostiene que la burocratización de esas entidades influye para que no agilicen sus funciones. Por ende, no habrá un nivel de respuesta inmediata tal como lo requiere la situación.

«Yo creo que hay mucha duplicidad de funciones, la concentración de poder por parte de Ejecutivo, lleva a que los recursos destinados para poder realizar estas obras, no se realicen», indico Mena.

Por tanto, recalcó que «si hay comisiones que no funcionaron, no trabajaron o no hicieron su labor, así como por decreto ejecutivo fueron creadas, por decreto podrán desaparecer», enfatizó.

Asimismo, explicó que debe revisarse las funciones de la CCIVS, para que ver qué hicieron qué no. «Vemos constantemente que proyectos de interés colectivo, desafortunadamente hay negligencia por parte de las personas encargadas, y no los atienden ni los ejecutan», concluyó.

Diputado: «Hay que interlar a la CCIVS»

Por su parte, el diputado liberal Juan Carlos Ávila, manifestó a Diario TIEMPO Digital, que si la CCIVS no está cumpliendo, «hay que interpelarla». Agregó que, hay que consultar a quien dirige esta comisión, para que explique «qué está pasando».

Finamente, hizo un llamado urgente para la Comisión del Valle de Sula o el Poder Ejecutivo como tal, inicien de inmediato las obras de reconstrucción. De igual forma, sostuvo que estos trabajos deben hacerse en la temporada de verano.

