Exnovio de Belinda revela presión para tatuarse algo sobre ella: “Yo lo evité»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tal parece que las sospechas eran ciertas, pues muchas personas señalaban que Belinda era quien obligaba a sus novios a tatuarse algo sobre ella y en esta ocasión fue una de sus ex parejas quien revelo a verdad.

Belinda es una de las artistas que más ha resonado en los últimos meses. Esto, luego de darse a conocer su relación con el cantante Christian Nodal, con quien se puede ver que está más que feliz.

Como recordaran, hace un tiempo la cantante estuvo de novia con un cirujano plástico, y fue el quien envió un mensaje muy especial e importante a Nodal.

Ben Talei aprovechó para revivir la polémica acerca de los tatuajes con el rostro de la famosa cantante, pues han sido varios novios de ella quienes se han tatuado algo que tenga que ver con la actriz.

Fue durante el programa de El gordo y la flaca que el cirujano reveló que también estuvo a punto de tatuarse un diseño en relación a Belinda. De hecho, porque ella misma se lo había pedido.

Comentó también como en varias ocasiones rechazo la propuesta de su entonces novia, sin embargo, ahora si piensa en hacerse algún tatuaje pero por supuesto nada que tenga que ver con la también actriz.

«Yo evité el tatuaje, ella me preguntó muchas veces y lo evité. A ella le gustan los tatuajes. No sé si hay algún lugar mejor que otros. Ahora no tengo ningún tatuaje, pero sí planeo uno grande aquí en mis brazos», señaló.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ben Talei se dirige hacia el intérprete de «Adiós amor» o recuerda la relación que tuvo con Belinda.

Lea también: Eugenio Derbez habla sobre el divorcio de su hija Aislinn

Polémica de los tatuajes en torno a Belinda

La polémica por los tatuajes acerca de Belinda se revivió hace varias semanas, cuando Nodal se tatuó los ojos de ella en el pecho y su nombre al lado de su oreja.

Como era de esperarse, esta noticia recordó que otros dos novios de la cantante también se han tatuado para honrar su amor y que finalmente terminó fracasando.

El primero en tatuarse a Belinda fue el mago Criss Angel, quien se tatuó en el pectoral un grabado gracias a lo que sentía por su entonces novia.

En ese momento, parecía que la historia de amor entre ambos, la cual comenzó en el verano de 2016 con una visita de ella a Las Vegas, iba bastante bien. Sin embargo, en septiembre de 2017, luego de algunas semanas de especulaciones, el ilusionista confirmó que había terminado con la actriz y escribió un mensaje en donde dio a entender que ella solo estuvo con él por interés.

Luego de él, siguió Lupillo Rivera, quien el año pasado plasmó el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Este tatuaje fue realizado mientras ambos tenían un supuesto romance surgido tras bambalinas del reality show La Voz México, donde su química se notó casi desde el inicio de las transmisiones.

Sin embargo, este noviazgo siempre ha sido negado por la también actriz, pero fue el quien hace un año rompió el silencio.