Eugenio Derbez habla sobre el divorcio de su hija Aislinn

REDACCIÓN. El aclamado comediante y actor mexicano Eugenio Derbez siempre se ha mantenido muy al margen de las decisiones que tomen sus tres hijos mayores, pero como pocas veces suele hacerlo habló públicamente sobre la separación de Aislinn y Mauricio Ochman.

Y lo hizo durante una entrevista para el programa de televisión «Suelta la Sopa», de la cadena estadounidense Telemundo. Ahí dejó entrever que su hija no fue quien decidió terminar con el matrimonio.

Eugenio Derbez aseguró que, aunque no estaba en los planes de la actriz regresar a la soltería, tomó muy bien esta decisión y ahora se encuentra en un mejor momento.

Respecto a Aislinn manifestó que, «pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo, ‘ok, la respeto’, y ha trabajado mucho en ella. Hoy en día la veo muy contenta, muy feliz».

El mexicano además reconoció que los problemas entre su hija y el actor Ochman pudieron haber comenzado durante las grabaciones de la serie familiar.

Él comentó: «Ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos, fue muy fuerte. Fue muy buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias, de ahí creo que empezó, de alguna manera, el deterioro en la relación de Aislinn y Mau».

Pláticas de padre a hija

Eugenio también detalló que ha hablado con Aislinn sobre el impacto que pudo tener el viaje en su matrimonio. El exteriorizó que, como todo buen padre acude a sus hijos en los momentos donde hay problemas y dificultades.

«Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día, le dije a mi hija: ‘¿Tú crees qué, si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’, y me dijo: ‘Fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí hubiéramos acabado separados, tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante», dijo el actor.

«Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con este viaje, pero a final de cuentas, creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizá, sucedió en uno», explicó Eugenio.

Lea también: Tras separación Mauricio Ochmann aclara rumores de un nuevo noviazgo

Eugenio Derbez aseguró que, durante su estancia en Marruecos, sí sintió un cambio de ánimo en su primogénita. «Yo en el viaje se lo dije, tú eras otra persona, no eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila. Mi hija era paz y amor».

Cabe señalar que cuando se estrenó «De Viaje con los Derbez», el reality show que el clan filmó durante sus vacaciones por Marruecos, quedó al descubierto la estrecha relación que el comediante tiene con sus cuatro hijos, pero en especial con Aislinn, con quien es muy cercano, tal como lo mostraron en uno de los capítulos de «La magia del caos», el podcast de Aislinn.

Separación de la pareja

Recordemos que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación en marzo, justo unos días antes de que explotara la pandemia del Covid-19. Ellos siempre mantienen de vínculo una bonita amistad y a su hija Kailani.

Pese a que ya se habían separado desde diciembre de 2019, la pareja lo comunicó a su público hasta meses después, destacando en las redes sociales que la ruptura se dio en medio de demostraciones de amor mutuo y de acuerdo cordial.

_________________________________________________________________