VÍDEO| La viral versión feminista del éxito de Maluma, «Hawái»

MADRID, ESPAÑA. La joven cantante Beatriz Luengo ha causado sensación y se volvió tendencia en las redes sociales, luego de compartir su versión feminista de la canción Hawái del colombiano Maluma.

La española ha asegurado que su canción «no es un ataque al colombiano», sino más bien «un paso para igualdad en general». La letra del tema de Maluma ha estado rodeada de polémica, ya que la tachan de machista.

Explicación de Beatriz

La cantante Beatriz Luengo explicó: «La he vuelto a liar, pero en mi corazón era por una buena causa. No ha sido un ataque en contra de Maluma para nada. De hecho, mi suegra tiene a Maluma en el salvapantallas del teléfono».

Pero, según explica, lo que ha querido es utilizar el marco de la historia que el colombiano estaba contando «el típico ex que no supera la ruptura». El mismo que cree que todo lo que la chica publica en sus redes sociales tiene que ver con «celos», agregó.

Asimismo, Luengo comentó que ha analizado los motivos que la llevaron a componer la nueva versión de Hawái. A lo que respondió: «Hace un mes leí una macroencuesta de España de igualdad, que decía que el 71 % de los españoles habían sufrido ciberacoso entre los 16 y los 24 años y me pareció un dato muy fuerte».

«Y por eso quise utilizar ese marco para hablar de esto. Si una persona te deja, tienes que asumirlo y darle su libertad. Si no la esperarías en la puerta de su casa para extorsionarla, tampoco debes hacerlo a través de las redes sociales».

La española destacó que para ella lo más importante de la canción, es que más allá de las millones de reproducciones en cuatro días en Instagram, son las 150 mil personas que han decidido compartir el tema en sus historias. Y estas personas un 50 % son mujeres y el otro 50 % son hombres lo que significa que «es un paso para la igualdad en general».

Canción de Beatriz

Días antes, Beatriz Luengo explicó que uso la canción «para que las niñas, con un lenguaje urbano, digan no soy tuya, no me puedes controlar». «Hay una obsesión con que la mujer siempre sea objeto y no tiene que ser sujeto».

La canción de Beatriz arranca con estas frases:

«Deja de mentirte. La foto que subí con él diciendo que era mi cielo te tiene sufriendo por mí con un ataque de celos. Y dices que estás bien, pero hace tiempo que no eres sincero. Niño mira. Déjame decirte, pues vas contando por ahí que yo por ti me muero. Revisas mi estado en WhatsApp para ver si hay alguien nuevo. Ya me olvidé de ti, ya ves. No me escribas más que no te leo. Sabes que no me hace falta na’, absolutamente na’, Hawái de vacaciones, feliz por mil razones. Perfil falso en Instagram pa’ que no vea como me chequeas».

Vea el vídeo en: Hawái versión feminista respuesta a Maluma

«Él me trata bien y todo es real. Lo siento no lo puedas superar. Miéntele a todos tus seguidores. Diles que ya no me dedicas canciones. No creo. Y finge que eres un ‘latin lover’ que vas de una a otra y no hay quién te enamore. Tendrás que amar mejor porque ser guapo no alimenta. Tus celos enfermizos con tu ego se juntan. Perdón si llegaste a creer que yo te iba a pertenecer. No, no. Yo nunca fui tuya bebé», dice otra parte de la letra.