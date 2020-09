Eugenio Derbez conversa con Dalai Lama para transmitir un mensaje de luz

Con el objetivo de transmitir a sus seguidores «un mensaje de luz», Eugenio Derbez, logró conseguir un encuentro con el líder espiritual, Dalai Lama.

Para poder obtener la reunión, el actor mexicano tuvo que prepararse con cuatro meses de antelación; sin embargo, pudo cumplir uno de sus sueños más deseados, tanto en lo personal como espiritual.

Junto a su equipo de México y Los Ángeles, Derbez se dio a la tarea de contactar en la India al famoso líder tibetano, con el fin de obtener una reunión virtual y así conversar con él; el encuentro después sería transmitido en las redes sociales.

Así, el arduo trabajo rindió sus frutos. Pues, Eugenio se conectó virtualmente con Dalai Lama el pasado lunes desde su casa en Los Ángeles.

«La idea era poder conectar con alguien que diera un mensaje de luz y de positivismo en una época como la que estamos viviendo», dijo el actor a Los Angeles Time en español.

Agregando que, «son tiempos tan difíciles, la gente está deprimida, está encerrada. Queríamos hablar con el Dalai Lama porque lo considero un líder espiritual muy importante, una persona que es muy respetada a nivel mundial».

Sentido del humor

Uno de los propósitos del comediante fue entablar una conversación con el líder espiritual, sobre lo importante de mantener un buen sentido del humor; más ahora, con la crisis sanitaria que se vive.

«Yo quería hablar precisamente de eso, del sentido del humor, de la risa, porque siento que la gente está muy enojada, siento que la gente, si ves las redes sociales, si sales a la calle, (te das cuenta que) la gente está muy enojada unos con otros», externó el artista.

De igual forma, resaltó que el Dalai Lama «era la única persona que tenía la autoridad moral a nivel mundial como para darnos un consejo; una pista de qué hacer para conseguir paz mental. Para saber cómo lograr la felicidad que no siempre se consigue con materiales».

En tal sentido, Derbez decidió buscarlo porque quería compartir con sus fans un poco de su sabiduría y su manera de pensar; y, ¡lo logró!

Lea además: Ana, la líder y oradora que pidió el divorcio al pastor Guillermo Maldonado

¿Qué tan difícil fue conseguir el encuentro?

Por otra parte, el esposo de Alessandra Rosaldo, explicó que la tarea no fue nada fácil, sino muy complicada.

«No fue fácil, obviamente no cualquiera puede, te mandan pedir muchos requisitos. (Como te imaginarás) él no ve televisión y prácticamente no disfruta de ver películas. Entonces está un poco desconectado de quién es quien, pero le mandas tu currículum (y así puede saber ti)», indicó.

Y es que, detrás de Dalai Lama, hay todo un equipo que se ocupa de estudiar las credenciales de las personas que solicitan tener un encuentro con él.

Para suerte del actor, la respuesta fue positiva. Ya que, por ser tan famoso tiene muchos seguidores y, así, el mensaje del líder podría ser difundido. «Él lo que quiere es esparcir su mensaje, es difundir todo su conocimiento; y, cuando vio que tengo una comunidad que me sigue y que es bastante grande fue cuando decidieron aceptar el encuentro», comentó.

Con mucha emoción, Derbez, expresó que «yo no lo podía creer cuando finalmente tuve contacto con la gente de su oficina en la India y nos dieron la luz verde. Para mí fue una sorpresa y no sabes fue como uno de mis más grandes logros que he tenido en mi carrera. Definitivamente».

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn