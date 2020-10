LA ENTREVISTA – Bartolo Fuentes: “Me acusaron de arruinar la bota de un policía con un narizazo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Haberse ido acompañando la primera caravana migrante que salió desde la terminal de San Pedro Sula el 13 de octubre de 2018, es una de las locuras más grande que cometió en su vida y pese a que le resultó una de las experiencias más atrevida, el periodista Bartolo Fuentes no se arrepiente de nada en lo absoluto.

Acompañado, en aquel momento, únicamente de un teléfono celular y su cámara, Bartolo Fuentes emprendió la ruta migratoria con el objetivo de vivir y sentir en carne propia lo que sufren miles de inmigrantes, durante su recorrido hacia los Estados Unidos.

Esa experiencia para el también exdiputado del Congreso Nacional, resultó única aunque cuando regresó al país le acarreó muchos problemas. Sin embargo, aseguró que a él eso no le presta cuidado debido a que su lucha en favor de los migrantes la mantiene viva por más de 40 años.

Bartolo Fuentes: «Ayudar a los migrantes ya no es algo sentimental»

Para Bartolo Fuentes ayudar a los migrantes ya no es algo sentimental sino de convencimiento. Su experiencia en la ruta migratoria lo hizo reflexionar y lo motivó a seguir adelante con sus objetivos pese a que en Honduras buscan acusarlo por el delito de trata de personas.

Es así como en una entrevista exclusiva con Diario Tiempo Digital, Fuentes relató todo lo que vivió durante su travesía hacia el país del norte.

Además, cedió un espacio para que conociéramos algunas de sus interioridades como ser su familia y aquellas pequeñas cosas que lo llenan de satisfacción.

A continuación las preguntas y respuestas del exdiputado, Bartolo Fuentes

¿Cuál es su nombre completo?

Mi nombre completo es Bartolo Antonio Fuentes.

¿Dónde nació?

Yo soy nacido en la zona sur, en el municipio de Goascorán el departamento de Valle, aunque en realidad me trasladé desde los 5 años para la zona norte.

Después que pasó la guerra de 1,969 nosotros vivíamos a unos 5 km de la frontera, nos tocó ser desplazados de guerra, tuvimos que irnos por lo menos 3 meses de la comunidad y cuando regresamos nuestra casa estaba semi-destruida, no habían condiciones realmente de sobrevivencia. Desde entonces yo me radique en el municipio del Progreso, Yoro, prácticamente soy un progreseño porque ahí he estado 50 años de mi vida.

¿Dónde cursó su primaria?

Mi escuela la hice, el primer grado en la José Trinidad Cabañas de El Progreso, de segundo hasta quinto lo hice en la escuela Luis Bográn en Las Minas que está a unos 10 km del Progreso, una aldea. Y el sexto grado en la escuela José Trinidad Cabañas de El Progreso. Era muy aplicado en la escuela aunque la verdad no contaba con todos los implementó para el desarrollo de mis actividades, pero era un lector asiduo, me leía todos los libros de lectura y los libros que se usaban en la escuela los repase muchas veces.

Leí en ese tiempo, porque en la casa teníamos la Ilíada, la Odisea lo que caía en mis manos de los adventistas, de los Testigos de Jehová, de la iglesia Católica, el libro de cantos todo lo que se pudiera leer que había en la casa, yo lo leí varias veces, incluyendo novelistas de vaqueros que leían mis hermanos mayores.

¿Cómo se considera Bartolo Fuentes como persona?

Yo me considero como un luchador social que me he apoyado en la comunicación y educación popular para organizar al pueblo en la defensa de sus derechos. Pero no sólo he sido como le llaman algunos, un azuzador.

No sólo le he dicho a la gente, defiendan sus derechos, si no que he estado con ellos acompañándolos en sus acciones, en sus gestiones y en la pelea ya sea dentro de una oficina o en la calle.

Bartolo Fuentes: «He estado con la gente en la defensa de sus derechos»

He estado con la gente en la defensa de sus derechos no sólo he dicho de la cabina de radio hay que defender los derechos laborales, si no que he estado con los obreros ahí peleando por ellos, en la Secretaria de Trabajo o en la toma de una fábrica. Lo mismo con los otros sectores, con los migrantes no sólo les he dicho tienen derecho y hágalos valer, si no que he estado con esos migrantes haciendo valer esos derechos y en el movimiento estudiantil no se diga, porque yo nací ahí desde los 15 años prácticamente.

Yo estuve en el movimiento estudiantil por lo menos 8 años. Fui dirigente nacional de los estudiantes de secundaria y luego también participé en el Movimiento Estudiantil Universitario. Junto con otros compañeros fundamos en periodismo el movimiento Ventura Ramos Alvarado, un movimiento pequeño en San Pedro Sula, pero también participamos en el movimiento Dignidad Universitaria que surgió a raíz de la escandalosa corrupción que se daba en la universidad, luchando contra la misma y peleando por la reivindicación de los estudiantes, pues nos vimos envueltos en varias acciones en la universidad.