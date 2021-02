Elvir: No podemos volver a la llanura con quien dijo «Viva el Partido Nacional» cuatro veces

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado Juan Carlos Elvir, señaló este jueves que el Partido Liberal no puede volver a la llanura con alguien que dijo más de 4 veces «viva el Partido Nacional», en referencia al precandidato presidencial, Luis Zelaya.

«Mi decisión de no apoyar a Luis Zelaya en esta campaña es porque yo no quiero perder las elecciones», manifestó Elvir en el foro televisivo «La Entrevista».

De acuerdo con el congresista, el liberalismo no puede volver a la llanura en que ha estado en los últimos años, por lo que, necesitan unificar la oposición a través de la figura del abogado Yani Rosenthal.

«No podemos volver a la llanura con alguien (Luis Zelaya) que dijo más de cinco veces que viva el Partido Nacional. Se le olvidó porque nunca tuvo la raíz para defender el Partido Liberal como debió hacerlo», señaló el parlamentario.

Luis Zelaya no está preparado para llegar al poder

De igual forma, el parlamentario rojiblanco, aseguró en ocasiones anteriores, que Luis Zelaya no está preparado para llegar al poder.

«Muchos líderes del partido, así como militantes lo catalogan como una persona prepotente y egocéntrica, que no escucha a nadie y cree que siempre tiene la razón», expresó el legislador.

Según Elvir, el Partido Liberal la pasa muy mal a lo interno desde que le dieron golpe de Estado al expresidente José Manuel Zelaya.

Respecto a las declaraciones de Enrique Ortez Sequeira, sobre que algunos aspirantes a cargos de elección popular por el Partido Liberal, están coludidos con el narcotráfico, el entrevistado dijo que “es claro que esta es una campaña del movimiento de Luis Zelaya«.

«A mi me expulsaron del partido, en una actitud vengativa de Luis Zelaya. Él le dijo a un amigo, que él me iba a expulsar del partido, con una actitud prepotente”, expresó Elvir.

Seguidamente reafirmó: “Queda demostrada la inmadurez de este señor, que no ha llegado al poder, es sumamente elevada. Luis Zelaya ha demostrado que no está preparado para llegar al poder, el poder no es para todo el mundo”, finalizó Elvir.

