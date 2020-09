Opinión de Filiberto Guevara| Aclaraciones pertinentes del líder liberal: Luis Zelaya

El líder liberal, Luis Zelaya, aclaró el día 21 de septiembre, vía Zoom, desde EE.UU., en el programa «Al Banquillo», que no anda en reuniones con personeros del Departamento de Estado, dando a entender, que no anda poniéndole zancadillas políticas a ningún aspirante a precandidato de su partido. Tanto en el programa del periodista, Jorge Zelaya, por la mañana, como en el programa «Al Banquillo», por la noche, aclaró, que dentro del Partido Liberal, el proceso de las elecciones primarias e internas, quienes toman la decisión de dirigir dichas elecciones, son los representantes de la Comisión Electoral, conformadas por todos los movimientos políticos del partido, y no el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y que administrativamente, por ley, le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) administrar el proceso electoral primario.

Aclaró también, que conviene al Partido Liberal que surjan muchas pre candidaturas presidenciales a lo interno del partido y que reconocerá el triunfo de su adversario, si uno de ellos llegara a ganar, cooperando con el triunfador, sin solicitar a cambio, ser incluido en una candidatura a un cargo de elección popular.

Dejó bien claro, que mediante una gran alianza interpartidaria, se debe sacar a los delincuentes del Partido Nacional del poder para recuperar a Honduras: de la falta de independencia de poderes, falta de Estado de Derecho, recuperar la economía, la salud, educación y acabar con la corrupción, entre otras cosas prioritarias. Dejó bien claro, que no va a transar con ningún otro líder político, en contra de los intereses de Honduras.

Dijo también, que todos los problemas que ha enfrentado, es por no plegarse a los intereses del actual partido de gobierno para mantener vivo al Partido Liberal, en base a sus principios doctrinarios del liberalismo social, dentro de una línea progresista. De llegar a ser el candidato a la presidencia de la República por su partido, dijo estar dispuesto a dialogar con los otros candidatos de los otros partidos de oposición al Partido Nacional, pero, moviéndose ambos a un punto de encuentro, para llegar a grandes acuerdos en función de los intereses de Honduras. Dijo muchas cosas más, no obstante, he querido resumir, las más importantes, según mi percepción.

San Pedro Sula, 21 de septiembre de 2020.

