Sosa: Dos familias contagiadas de COVID-19, tras vacacionar en Copán y Roatán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Suyapa Sosa, jefa del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras, alertó a los hondureños sobre las consecuencias de vacacionar en tiempos de pandemia; advirtió que el virus sigue en el país y en los centros turísticos, no será la excepción.

Feriado Morazánico traerá consigo miles de contagios más; aunque hay familias que decidieron irse de vacaciones antes, eso no significa que no pudieron contraer el virus. La doctora manifestó que eltraerá consigo miles de contagios más; aunque hay familias que decidieron irse de vacaciones antes, eso no significa que no pudieron contraer el virus.

Dos familias infectadas por COVID-19

Ante esto, Sosa explicó a Tiempo Digital que el ejemplo más claro es que dos familias se contagiaron de la COVID-19, luego de que anduvieron de vacaciones; una en Copán y otra en Roatán.

La doctora detalló que la madre de familia que viajó a Copán y resultó positiva al virus, su salud empeoró y falleció; mientras su hijo se encuentra hospitalizado, en condición grave.

Roatán y tres miembros están contagiados. «Dos de ellos están relativamente estables; el señor sí estuvo bastante delicado, pero creemos que ya salió de la fase más crítica y que probablemente lo egresemos mañana o el lunes», dijo. A su vez, mencionó que otra familia viajó ay tres miembros están contagiados. «Dos de ellos están relativamente estables; el señor sí estuvo bastante delicado, pero creemos que ya salió de la fase más crítica y que probablemente lo egresemos mañana o el lunes», dijo.

Sosa explicó que estos casos tienen aproximadamente una semana de haberse registrado y están ingresados en el Hospital del Tórax; también explicó que una familia es originaria de Olancho y la otra, de la zona del Distrito Central.

Departamentos con portadores asintomáticos

La galeno explicó que hay departamentos donde el virus está, pero hay personas asintomáticas: «La verdad, es que todos estos departamentos tienen mucho portador asintomático y usted no sabe quién de ellos lo va a contagiar», explicó.

Ante la visita a estos lugares por el Feriado Morazánico, dijo que «esto definitivamente nos preocupa, porque no solamente se van a abarrotar los hospitales regionales, sino que van a ser nuevamente abarrotados los hospitales de Tegucigalpa y las grandes ciudades».

Aumento de casos de COVID-19 en jóvenes

Por otra parte, la galeno explicó que están recibiendo mucha gente joven del departamento de Olancho; personas que tienen edad menor a 40 años. Mismos que llegan al hospital en situación sumamente delicada.

Asimismo, Sosa explicó que siente más temor fuera de los hospitales, que adentro; porque dentro del centro médico anda protegida y sabe quién está contagiado; sin embargo, afuera, desconoce si la gente se está cuidando o si está infectada.

Debido a esto, Sosa advirtió a la población que no se confíe, que no salga, que el virus está por todos lados, que no tome a la ligera el asueto y que «cuidado no vayan a ser las ultimas vacaciones que usted disfrute».

