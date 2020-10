¡Sin bioseguridad! Estudiantes de medicina, obligados a volver a hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los estudiantes de medicina del internado rotatorio y en servicio social deberán volver a los hospitales de Honduras, luego de recibir una notificación de que deben reintegrarse a los centros médicos donde estaban asignados.

La polémica se desató con la notificación. Los médicos indican que tendrán que costear sus Equipos de Protección Personal (EPP) y demás insumos, algo que consideran injusto.

Aducen, que muchos de ellos son de escasos recursos económicos y el salario beca que reciben solo ajusta para el pago de alquiler de apartamento o cuarto, alimentación, transporte y otros gastos.

Ahora que ellos deben cubrir costos extra, no alcanzará para sus necesidades básicas, pues tendrían que destinar todo su sueldo en compra de insumos de bioseguridad.

Son 540 estudiantes de medicina que están en el internado rotatorio a nivel nacional y desde el inicio de la pandemia del COVID-19 fueron retirados de los hospitales por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Estudiantes deberán firmar nota de «reintegro voluntario»

En aquel momento, la decisión la tomaron para evitar que los estudiantes de medicina se contagiaran. Sin embargo, deben regresar a partir del 1 de noviembre para cumplir con el requisito y avanzar en su carrera.

Cabe mencionar que los estudiantes de medicina deberán firmar una nota en la cual manifiestan su reintegro «voluntario». Quienes no tengan los recursos y no se sientan bien de salud, tendrán que firmar una nota de no retorno exponiendo las razones.

Con el escrito se les cancelará su rotación y perderán el avance logrado; cuando estén aptos, deberán reiniciar su proceso.

UNAH se pronuncia

Jorge Valle decano de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNAH, reconoció que no pueden garantizar el equipo médico para los estudiantes de medicina porque el Alma Máter no tiene los recursos necesarios para insumos de bioseguridad.

De igual forma, añadió que se cuentan con unas donaciones para los estudiantes que más lo necesiten. Pero no durará para siempre, así que ellos deberán costearse el equipo de protección.

