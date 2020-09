Decano del INCAE: Si bien hay reapertura, no olvidemos que seguimos en pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El decano de la Escuela de Negocios del Instituto Centroamericano de Administración de Empresa (INCAE), Alberto Trejos, advirtió este lunes que si bien en países como Honduras se está produciendo una apertura económica, no debe olvidarse del todo que seguimos en pandemia.

“Nos preocupan en Centroamérica que las aperturas están ocurriendo no en el mejor momento sanitario”, dijo Trejos.

“Las aperturas están ocurriendo en el momento en el que la economía así lo requiere”, añadió.

Trejos fue invitado a participar en el webinar: Reactivación inteligente, un esfuerzo de todos, desarrollado por el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

En ese marco, insistió en que la lógica de los momentos de la reapertura es determinada por la parte sanitaria. Pero añadió que en los países de la región no ha sido así.

Trejos: No olvidemos del todo la pandemia

Por tanto, abrirse no significa olvidarse del todo que hay pandemia, significa tomar una serie de precauciones, insistió.

Trejos, doctor en Economía, recordó que una solución a la pandemia es una maratón, no una carrera de cien metros. “En el escenario más optimista, la vacuna no estará sino hasta noviembre o diciembre”, agregó.

El exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, además, recordó que después habrá que esperar la producción de la vacuna. En ese sentido, estimó que es el momento de relajar algunos controles, pero teniendo cuidado de no causar otro problema.

“Porque si no, tendremos dos problemas y no una solución”, resaltó.

El académico apuntó que aquí no solo tenemos que hablar de intensidad de las medidas de contención de la pandemia. Dijo que también hay que hablar de la eficiencia de esas medidas.

“En Centroamérica, algunas medidas con costo económico alto se mantienen y otras con costo económico menor no se hacen”, recalcó.

Cierre total no será sostenible

Adicionalmente, expuso que un cierre total que no busque ser eficiente no será sostenible.

Trejos dijo, entonces, que se debe buscar juntos cómo hacerlo.

Me preocupa toda la región, que es el epicentro de la pandemia. Centroamérica le gana a Europa y no ha sido porque no hayamos tomado medidas, sino porque no han sido eficientes, insistió.

Por otro lado, el experto indicó que serán necesarios los créditos a los gobiernos para cubrir faltantes. Pero expuso que hay que ir con el cuidado de no endeudarse a niveles que después no sea posible pagar.

Finalmente, afirmó que este es un buen momento para generar movimientos que flexibilicen el sistema financiero. No obstante, aseguró que hay que recordar que el dinero que está en los bancos es de todos los hondureños.

OPS: Necesitamos datos confiables

Por su lado, Jaime García, director del Indice de Progreso Social del INCAE, dijo que es necesaria una estrategia clara y bien definida para tener control de esta pandemia.

“Necesitamos datos confiables que den certidumbre, transparencia, estrategia basada en datos”, agregó. García precisó que es vital la confianza en el otro para salir adelante.

Pero admitió que aquí desconfiamos del gobierno, de las empresas o del vecino.

“Honduras es de los países más desconfiados, el 40 por ciento de la población no confía en su vecino y ese número está avanzando y cuando la salud está en manos del otro, esa confianza es necesaria”, destacó.

En países como Honduras, García advirtió que habrá repercusiones en otros indicadores de salud. “Porque hay temas en salud que no se están atendiendo, porque se está atendiendo la pandemia”, manifestó.

También advirtió que habrá problemas de inseguridad, de profundización de pobreza y de deterioro en la educación.

