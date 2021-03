SALUD | Cuatro estimulantes naturales para aumentar tu energía diaria

REDACCIÓN. ¿Te encuentras cansado y no sabes cómo solucionarlo? Estos remedios naturales te pueden aportar la energía que necesitas en pocos minutos. ¡Anímate a probarlos!

Algunos días necesitas una dosis extra de energía para poder afrontar la jornada. Pero, aunque existen suplementos que te lo prometen a veces, los resultados no son los esperados. ¿Por qué no recurrir a estimulantes naturales para aumentar tu energía?

Existen muchos productos estimulantes que, probablemente, tienes en tu propio hogar. En este artículo descubrirás 4 opciones que, en su mayoría, contienen cafeína.

Estimulantes naturales para aumentar la energía

No te preocupes si no puedes tomar cafeína por diversos motivos. Entre las opciones que encontrarás a continuación, hay varias que no contienen este estimulante, aunque sí continúan proporcionándote esa energía extra que necesitas.

Romero

Como bien expone un artículo publicado en Scripta Ethnologica, el romero posee propiedades estimulantes, por lo que, si te sientes fatigado o un poco cansado, puedes tomarte una infusión de romero. En pocos minutos es posible que notes que tienes más energía.

Ginseng rojo

El ginseng rojo es un tónico energético bastante utilizado entre deportistas que necesitan mantener su energía durante el esfuerzo físico. Además, es uno de los estimulantes naturales para aumentar tu energía que también promueven tu bienestar.

Lo más recomendable es que lo prepares como una infusión y que te la tomes cuando te encuentres un poco cansado. Los efectos no tardarán en manifestarse.

Yerba Mate

La yerba mate se ha puesto de moda últimamente. Muchas personas han empezado a consumirla y, aunque en un principio su sabor es desagradable, el paladar, al final, termina acostumbrándose.

La forma en la que debes consumir este estimulante natural es en forma de infusión. Contiene cafeína y te aportará la energía que necesitas, como evidencia está un estudio publicado en los Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Uruguay.

Ginkgo biloba

El ginkgo biloba es remedio conocido por sus propiedades beneficiosas para la pérdida de memoria o trastornos de concentración, entre otros, como señala una investigación publicada en Medicina Naturista. También contiene cierta cantidad de cafeína, por lo que puede ser de ayuda a la hora de aumentar tu energía.

La mejor manera de tomar el ginkgo biloba es en forma de infusión. Puedes adquirirlas ya preparadas o comprar las hojas y prepararla tú mismo. En pocos minutos es posible que empieces a notar sus efectos. También se encuentra disponible en suplementos.

Más consejos

Ahora que ya has descubiertos algunos estimulantes naturales para aumentar tu energía, queremos darte algunos consejos adicionales para esos días en los que te encuentras especialmente cansado y desconoces con certeza el motivo.

Cambia tu dieta: si realizas comidas copiosas, puede ser este el motivo por el que te encuentras cansado con frecuencia. Haz algunos cambios; no comas hasta llenarte e introduce más frutas y verduras a la dieta.

si realizas comidas copiosas, puede ser este el motivo por el que te encuentras cansado con frecuencia. Haz algunos cambios; no comas hasta llenarte e introduce más frutas y verduras a la dieta. Haz deporte: aunque sea caminar durante 30 minutos, la actividad física es uno de los mejores estimulantes naturales para aumentar tu energía. Eso sí, esfuérzate por ser constante.

aunque sea caminar durante 30 minutos, la actividad física es uno de los mejores estimulantes naturales para aumentar tu energía. Eso sí, esfuérzate por ser constante. Sal de casa: interactuar con otras personas te aportará una gran dosis de energía, pero si te encierras en casa, el cansancio se acentuará. Prueba a salir, aunque sea para hacer la compra.

Sobre los estimulantes naturales para aumentar la energía

¿Qué es lo que te funciona a ti cuando te encuentras bajo de energías? ¿Has detectado qué es lo que te causa esa fatiga? Además de los remedios naturales que te hemos propuesto, no te olvides de estos 3 consejos finales. Mejorar la dieta, hacer deporte y salir de casa son puntos fundamentales para que te sientas con mucha más energía.

Te animamos a que te pongas en marcha y empieces a introducir desde hoy mismo estos pequeños cambios en tu día a día. En menos tiempo del esperado empezarás a notar la diferencia. Podrás tener más energía, mayor vitalidad y muchas ganas de afrontar el día.