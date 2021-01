FARÁNDULA| ¿Cuánto ganan el papa Francisco, la reina Isabel y otros monarcas?

La mayor parte de los ingresos y gastos anuales de la reina Isabel II, el rey Felipe y sus hijos se pagan a través de estas fuentes: la subvención pública soberana y los ducados privados de Cornualles y Lancaster.

Lea también: Descubra cuánto ganan los actores mejor pagados de Hollywood

En el capítulo 4 de la temporada 3 de The Crown, el príncipe Philip de Tobías Menzies da una entrevista a Meet the Press de NBC, abordando los rumores de luchas por el dinero de la realeza y el hecho de que la reina no había tenido un «aumento de sueldo» en casi 18 años.

Dicha entrevista se llevó a cabo en noviembre de 1969, dos años después de que su madre, la princesa Alice, se mudó al Palacio de Buckingham.

En cifras

–La reina Isabel II es una de las mujeres más ricas del mundo. Recibe alrededor de 44.8 millones de dólares por parte del Sovereign Grant, según People.

–Felipe y Letizia, los máximos monarcas de España, señalan que para cubrir sus gastos, reciben siete millones de dólares al año.

–Rey Philippe de Bélgica: a través del Civil de dicho país, destinan a la familia real de este país 15.8 millones de dólares.

–Príncipe William y Kate Middleton: según el sitio web oficial del príncipe Carlos, William y Kate reciben 6.6 millones de dólares al año del Ducato de Cornualles.

–Papa Francisco: el sumo pontífice es uno de los hombres más importantes del mundo y está a la cabeza de los Estados más ricos. Sin embargo, no recibe un centésimo por sus funciones.