Hondureña en España: En Zaragoza nadie creyó que iba a nevar pero fue maravilloso

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Elizabeth Rovelo es una joven hondureña que reside en la provincia de Zaragoza, España, que queda a tan solo cinco horas de Madrid, el lugar donde se registró una de las mayores nevadas.

Diario TIEMPO Digital habló con Rovelo, quien relató su experiencia y cómo disfrutó en la provincia donde reside, puesto que en ese sector también nevó.

Contó que solamente nevó un día, pero que la cantidad de copos de nieve que cayeron no se había visto desde hace 10 años.

«Esto no se miraba desde hace diez años. Aquí en Zaragoza no suele nevar«, contó la compatriota.

De igual forma, dijo que la última nevada cayó en 2018, pero no con la gran intensidad de la que vieron en 2021 o la de hace diez años. Además, Rovelo indicó que la gente de Zaragoza estaba muy contenta por ser testigos de algo histórico.

No estaban preparados

Ante la caída de copos de nieve la gente salió a las calles, puesto que no sucedieron percances, ni limitaciones. También, por fortuna, el transporte público no se suspendió, solamente las clases durante dos días.

Por otra parte, comentó que cuando anunciaron que iba a nevar la población se mostró incrédula puesto que desde hace varios años no nevaba y no se prepararon.

Fue «algo maravilloso porque tenía muchas ganas de conocer la nieve«. Manifestó que tuvo intensiones de viajar hacia Madrid para conocer la nieve, ya que nevó primero en Madrid y luego en Zaragoza.

Sin embargo, por las restricciones implementadas por la pandemia del COVID-19, ya habían cerrado algunas provincias.

«Muchas de las personas no estaban preparadas, incluso yo no me había preparado. Estaba super contenta y luego salimos con mi familia a disfrutar», contó la connacional.

