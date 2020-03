COVI aumentó al peaje sin esperar dictamen del CN: Diputado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Congreso Nacional (CN) Samir Molina, recordó ayer que el Legislativo creó una comisión que se encargará de realizar un dictamen para indicar si el viable o no el incremento al cobro del peaje, sin embargo, COVI lo hizo antes del veredicto.

Sobre este tema, el congresista indicó que “El CN aprobó una comisión especial para que revise una cláusula del contrato de concesión. La misma implica algunas denuncias, abusos y una revisión del modelo financiero para que se pueda readecuar a la realidad del país y estos incrementos no sean abusivos”, dijo.

En ese sentido, el diputado nacionalista señaló que, para poder realizar el ajuste de la tarifa de peaje, la concesionaria primero tuvo que esperar el informe realizado por el CN.

Violación a la institucionalidad al aumentar tarifa de peaje

Por otro lado, el parlamentario indicó que la concesionaria no podía hacer hacer algún cambio de la tarifa de peaje mientras la comisión creada por el CN estuviera realizando su investigaciones para realizar el informe. Por tanto, dijo que, mientras la comisión no terminara su misión, COVI no tenía razón para realizar ajustes.

El diputado calificó que como una «bofetada en contra de la institucionalidad del Estado» la decisión de la concesionaria de no cumplir con lo que dictaba la moción. Puesto que dejaron en claro que les importa lo que establezcan las leyes de Honduras, lo cual resulta una amenaza al Estado de Derecho.

Por último, resaltó que la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) no contribuyó con este proceso. Por lo cual, subrayó que al incumplir con la moción, el ajuste no tenía lugar.