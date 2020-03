TEGUCIGALPA-HONDURAS. Un nuevo enfrentamiento verbal se reportó entre el actual diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro, más conocido como «El Chele» Castro, y el asesor presidencial, Marvin Ponce, este miércoles en el centro comercial Midence Soto, ubicado en el Centro de Tegucigalpa.

Todo el altercado entre el legislador y el funcionario del Poder Ejecutivo quedó captado en un vídeo aficionado. La grabación se publicó en las redes sociales y los internautas no dudaron en hacerla viral.

En ese sentido, en la grabación se puede observar a Marvin Ponce escribiendo apoyado sobre la pared de la salida de una agencia bancaria.

Por otro lado, «El Chele», que viste de camisa rosada y pantalón negro, se le acerca a Ponce y le lanza una ofensa. “Demostrame lo hombres que sos y te voy a demostrar de qué se trata un hombre hijo de…”, le dijo.

A efecto de eso, el congresista opositor acusó a Marvin Ponce de ser un “defensor de narcos”.

Sin embargo, Marvin Ponce no se contuvo y, ante esas acusaciones, le contestó al diputado «te voy a pegar una ** de locos».

En ese momento, «El Chele» se le acercó, y retándolo le dijo: “Vaya aquí estoy. Vení pégame… Sos marica aquí y en la China, paracaidista, hijo de **».

Edgardo Castro: “Reaccioné así porque Marvin Ponce me insultó primero”

Sobre el altercado, Edgardo Castro manifestó que todo ocurrió a eso de las 03:00 de la tarde, y según su versión, lo que pasó fue que Marvin Ponce lo insultó primero.

“Yo me regresé y le di una buena insultada. Él lo que quería era que lo golpeara. Yo lo enfrenté a él porque no me iba a dejar insultar. Él me insultó primero en el vídeo se ve que yo voy de paso, pero yo me regresé”, aseguró.

Cabe mencionar que en octubre del año pasado, Marvin Ponce anunció la interposición de una demanda civil en contra de «El Chele» Castro. Dicha demanda, Ponce la presentó por las declaraciones del diputado en las que le imputó hechos delictivos. “Él está alejado de haberlos cometido o de participar en ilícitos que fueron aseverados», expresó.