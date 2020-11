COPECO contabiliza 25 hondureños muertos por Eta en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hasta la tarde de hoy, el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), habría contabilizado a 25 hondureños muertos por las inundaciones causas por Eta en Honduras.

Al mismo tiempo, el ente duramente cuestionado por el mal manejo de la crisis derivada por Eta, contabilizó más de 1.7 millones de personas afectadas por el paso de Eta.

Por su parte, el jefe Nacional del Sistema de Comando de Incidentes de Copeco, Marvin Aparicio, reconoció que los decesos son muchos más; pero registrados oficiales tienen 25 hasta horas de la tarde.

Además, Aparacio agregó que los datos también arrojan 148 mil 473 familias afectadas; la cifra anterior se traducen en 1 millón 713 mil 822 personas. Otro dato que brindó, es que hasta los momentos se contabilizan 1 mil 175 familias evacuadas, 175 albergues activados que tienen 2 mil 087 familias con el saldo de 9 mil 282 personas alojadas.

También, los datos brindados por Copeco, señalan que hay 1 mil 107 viviendas afectadas, 139 dañadas y 36 destruidas en el marco de la emergencia por el paso de Eta. Otros datos que hay que destacar son los 99 tramos colapsados en diferentes ejes carreteros del país.

Hondureño: «Hay personas muertas flotando»

Joseph Paz, es un compatriota que, al enterarse de la situación de muchas personas en las zonas afectadas, sin pensarlo dos veces, tomó su lancha y salió al Valle de Sula para comenzar a ayudar.

El hondureño se unió sin recibir nada a cambio, sin recompensa económica, solo con la esperanza de ayudar a cientos de personas que aún se encontraban atrapadas.

A través de un video difundido en redes sociales, Joseph Paz rompió en llanto, al relatar que al estar dentro de las zonas afectadas y notar la cantidad de personas que todavía requieren rescate «le ha partido el alma».

«Estoy cansado y no quiero parar, cada minuto, cada segundo que pasa la gente esta sufriendo allá dentro».

«En mi caso desde que puse un estado prestando mi carro, mi lancha, he estado disponible, lo hice porque lo sentí en mi corazón… pero tampoco imaginé que seria tan sufrido, no me lo están preguntando, pero ahí hay gente muerta, están flotando», relató el hondureño lleno de dolor.

