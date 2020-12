Congreso de EEUU aprueba «lista Engel» para sancionar a corruptos del Triángulo Norte

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Congreso estadounidense aprobó este martes, la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615), que permite la elaboración de una lista de personas corruptas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

La creación de una lista de corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras, será conocida como «lista Engel“, la cual incluye prohibirle el ingreso a los actores de todos los sectores que la conformen.

Asimismo, impulsa la creación de una estrategia de cinco años por parte del Secretario de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (en inglés USAID), con el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad en los tres países.

La enmienda fue presentada por el representante Eliot L. Engel. Él es presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Mi legislación apoyará a la administración entrante de Biden-Harris mientras redobla los esfuerzos para apoyar una Centroamérica más segura, democrática y próspera”, dijo Engel.

Agregó que en particular, será imposible lograr un progreso sostenido en El Salvador, Guatemala y Honduras sin el compromiso de los líderes regionales para combatir la corrupción y el retroceso democrático.

“Mi proyecto de ley requiere que el presidente electo, Biden, publique una lista de personas de estos países que están involucrados en una corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas y se asegure de que se les niegue la entrada a los Estados Unidos”, expresó.

Añadió que, con la “lista se asegurará que los involucrados en corrupción y el socavamiento de las instituciones no ingresen a territorio estadounidense”.

BREAKING: Chairman @RepEliotEngel's U.S. – Northern Triangle Enhanced Engagement Act passes the House and Senate.

The legislation requires creation of “Engel list” of corrupt individuals who will be barred entry into U.S. #ListaEngelhttps://t.co/LL9bCXLFqr

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) December 22, 2020