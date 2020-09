La realidad de muchos niños: sueltan palas y por unos minutos celebran su día

COLÓN. El 10 de septiembre se conmemora el Día del Niño en Honduras, pero siendo un país con tanta pobreza, algunos infantes poca y ninguna posibilidad tienen de celebrar tal fecha.

Usualmente, en las escuelas es donde a los menores se les regala pastel, dulces, hacen juegos y todo gira en torno a que disfruten su día. No reciben clases.

Hasta docentes de los centros educativos en las zonas rurales, a pesar de los limitados recursos económicos con los que cuentan, se esfuerzan por hacer que sus niños se sientan especiales cada 10 de septiembre.

No obstante, no todos los infantes tienen la oportunidad de ir a la escuela, pues debido a la extrema pobreza en la que viven junto a sus padres, deben salir de sus casas a hacer cualquier actividad que les genere dinero y llevarlo a su hogar.

Ese porcentaje de los niños hondureños rara vez ha podido celebrar su fecha. Quizá, para algunos de ellos el Día del Niño no existe, pero no significa que no merezcan o puedan ser agasajados.

Lea podría interesar: Menor recibe golpe en el ojo con palo de piñata en el Día del Niño

¡A soltar las palas y a disfrutar!

Y precisamente eso fue lo que ocurrió con un grupo de pequeños que residen en Tocoa, Colón. Los infantes se dedican a tapar con arena los ‘cráteres’ que se encuentran en la carretera que conduce hacia Trujillo.

Así, por unos momentos, soltaron sus palas y con alegría recibieron ropa, zapatos, juguetes y disfrutaron de deliciosa comida. Por su puesto, también partieron dos piñatas que estaban cargadas de dulces.

La actividad fue posible gracias a donaciones hechas desde Galveston, Texas, EE.UU., según dio a conocer Noticias de Colón.

Fotografías:

1 of 8

Nota para nuestros lectores: