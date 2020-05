Cifras del coronavirus| Más de un millón de recuperados y la luz de la «inmunidad»

Con sus brazos en alto o entre aplausos de las enfermeras y médicos salen de los hospitales los pacientes que le ganaron la batalla al coronavirus. Cifras de la Universidad Johns Hopkins contabiliza que más de un millón de personas se recuperaron y, entre anuncios de segunda y tercera ola de contagios, llega la luz de una posible «inmunidad».

Podría interesarle: Cifras del coronavirus| Cinco países que dijeron «adiós» a la cuarentena

La curiosidad es que los países que más casos y muertes registran, también lideran la lista da más recuperados. Conozca a continuación quiénes figuran en los diez primeros lugares:

Estados Unidos con 180.152 recuperados Alemania con 130.600 recuperados España con 118.902 recuperados Italia con 81.654 recuperados China con 78.586 recuperados Irán con 78.422 recuperados Turquía con 63.151 recuperados Francia con 50.885 recuperados Brasil con 42.991 recuperados Canadá con 24.921 recuperados

Mientras que en la lista de naciones con más contagios de COVID-19, los primeros diez puestos los ocupan: Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Turquía, Brasil e Irán, respectivamente.

¿»Inmunidad» ante el COVID-19?

Y aunque días atrás la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartaba la posibilidad de un «pasaporte de inmunidad», científicos surcoreanos contradicen su postura; una esperanza entre la adversidad.

¿Es posible que un paciente recuperado de COVID-19 se infecte nuevamente? La OMS decía que los análisis para negar o confirmar esta teoría estaban en marcha. Pero científicos aseguran que no.

Según el diario Korea Herald, las pruebas realizadas por los científicos muestran que 260 pacientes que supuestamente se habrían reinfectado con coronavirus, fueron en realidad el resultado de pruebas positivas falsas.

Lea más sobre la nota – Científicos surcoreanos contradicen a OMS: No es posible reinfectarse de COVID-19

«La infección se lleva a cabo solo en las células huésped y no se infiltra en el núcleo. Esto significa que no causa infección crónica», dijo Oh Myoung-don, médico del hospital de la Universidad Nacional de Seúl, durante una conferencia de prensa. ¿Y la OMS?

Pese a esta nueva teoría, todavía no hay certeza de la inmunidad y resta que la OMS haga sus propias indagaciones. Por lo cual, sus máximos lideran sugieren a las naciones que el desconfinamiento no sea brusco sino paulatino para evitar muertes y contagios masivos.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el coronavirus en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo