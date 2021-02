TEGUCIGALPA, HONDURAS. El alto número de muertes de doctores evidencia que Honduras vive una segunda ola de la COVID-19, según el urólogo del Hospital Escuela, Dennis Chirinos.

A través de medios locales, Chirinos manifestó el pasado viernes que hace unos meses, en Europa se hablaba de una segunda ola que ya se sabía que llegaría.

«Se decía que era más agresiva y que iba a ver mortalidad en la población y personal de la salud”, expresó el experto.

El especialista expuso que esta segunda ola de COVID-19 es atípica, porque el pico de los contagios sube y baja constantemente.

“Esto quizá por el comportamiento de la población. No estamos acatando las medidas de bioseguridad, la población y el Gobierno se relajaron”, señaló Chirinos.

Ante esa situación, el profesional de la salud cuestionó que las autoridades gubernamentales no se haya preparado ante esta segunda ola. “No trajeron hospitales inmóviles y ahora estamos en un grave riesgo de contagio”, concluyó.

Chirinos: COVID-19 se mantendrá en el país; no es viable otra cuarentena

Semanas atrás, el urólogo del Hospital Escuela, explicó que la mortal enfermedad de la COVID-19 permanecerá por 3 o 4 años en el país.

De acuerdo con el experto, luego de la pandemia, la COVID-19 se va a mantener como algo endémico. Es decir que, se manejará como la tuberculosis y el VIH.

“Así se va a mantener la COVID-19. Ni aun viniendo la vacuna, la enfermedad no se termina, el virus no se irá. Además, que no toda la población será vacunada”, señaló Chirinos.

En tal sentido, dijo que para beneficiar la economía del país “es sensato” que se haga la apertura a la nueva normalidad, puesto que la población no soportaría un nuevo confinamiento.

