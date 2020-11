TEGUCIGALPA, HONDURAS. El geógrafo, Carlos Héctor Sabillón, se refirió este día sobre la ayuda humanitaria que ingrese al país para las personas damnificas por la depresión tropical Eta y señaló que se deberá canalizar a través de la Iglesia Católica.

Sabillón es del criterio que la mejor forma de ser manejadas las ayudas humanitarias, es a través de la iglesia, por su trayectoria en ello.

“Para mí, cualquier institución que haya demostrado en el pasado que manejan las cosas con toda responsabilidad, a esas instituciones se le debe confiar precisamente las ayudas internacionales que vengan en este momento. Me consta que la Iglesia Católica podría ser el ente encargado de canalizar esas ayudas”, aseveró.

A su vez, mencionó que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ha confiado en la Iglesia Católica para la distribución de la ayuda durante la pandemia.

“Hay instituciones que lo hacen con un verdadero sentido cristiano y yo puedo dar fe de la Iglesia Católica como ha manejado estos temas. Tanto, que el mismo COHEP le pidió que distribuyera toda la ayuda que han estado brindando para esto de la pandemia y ahora con esto del huracán, las necesidades se han multiplicado aún más”, acotó.

Lea también: ONG dona 100 mil dólares para los damnificados por Eta en Honduras

Las donaciones no deben dejar de hacerse

En sus declaraciones brindadas en un programa radial, también sugirió que las personas no se deben detener para ayudar, pese a «personas que trafican con el dolor ajeno«.

“Esas personas que crean que no les va a llegar el castigo, van a ser castigada por la justicia divina. Porque no es posible estar traficando con el dolor ajeno, no porque unos picaritos andan haciendo cosas malas debemos de dejar de ayudar”.

En ese sentido, el experto reiteró que “la solidaridad se debe perder, porque un picarito ande haciendo cosas; uno no se va a detener o abstener de colaborar”, arguyendo que las ayudas de un modo u otro siempre llegan a los más necesitados.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigitalhn