Cardi B celebró su cumpleaños 28 con alocada fiesta en Las Vegas

EEUU. La cantante de Rap, Cardi B celebró su cumpleaños número 28 junto a sus amigos más cercanos y su pareja Offset con una alocada fiesta que realizó en Las Vegas, Nevada y donde no pudo faltar el alcohol, lujosos regalos y bailes exóticos.

De acuerdo con medios internacionales, la fiesta de la intérprete de Wap duró hasta el amanecer pese a las medidas de confinamiento decretadas por la expansión de la COVID-19.

Según se dio a conocer, Cardi B comenzó la celebración de su natalicio en un club y luego la trasladó a una casa privada donde la situación se tornó aún más salvaje. Ahí se le vio muy pegada al padre de su niña, contra quien presentó una demanda de divorcio hace un mes.

En ese sentido, los lujos no se hicieron esperar y es que, el intérprete de ‘Ghostface Killers’, le regaló a Cardi nada más y nada menos que un Rolls-Royce personalizado. El vehículo cuenta con el nombre de Kulture bordado en cada asiento; detalle que le costó la módica cantidad de 300 mil dólares.

Offset surprised Cardi B with a Rolls Royce Cullinan for her 28th birthday 🥳 pic.twitter.com/72SSK2wy1D

Cardi B, quien se quedó realmente sorprendida ante el detalle, procedió a besarlo rápidamente. Eso hizo cree que la pareja ya arregló su situación amorosa que se había destruido por una infidelidad del rapero.

En videos publicados horas después, durante el «after party», pudo observar a las amigas de Cardi B bailando sensualmente.

Después, ella apareció haciendo twerking sobre las piernas de quien se debería convertir en su exesposo en unos meses.

It’s crazy cause a woman will do all this and still not take u back lmao https://t.co/3X6n20feDb

— Pac (@success1st_) October 11, 2020