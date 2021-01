Cable Color desmiente a la EEH: «No adeuda ni un solo centavo»

CORTÉS, HONDURAS. La sociedad Cable Color, S.A. DE C.V desmintió a la cuestionada Empresa Energía Honduras (EEH), luego de colocarla dentro de un listado de 10 empresas de los rubros de Gobierno, Industrial y Comercial que supuestamente le adeudan por consumo de energía eléctrica.

«Cable Color, S.A. DE C.V no adeuda ni un solo centavo por consumo de energía», dijo la empresa de cable e internet mediante un comunicado.

Seguidamente, aclaró que la cantidad que se menciona en el informe de la EEH es producto de una diferencia contractual en relación al uso de postes, misma que está siendo ventilada en los juzgados correspondientes.

El caso lleva varios años abierto, «del cual EEH tiene pleno conocimiento porque la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) es parte», dio a conocer Cable Color.

La demanda tiene que ver con el incremento aprobado «unilateralmente y sin justificación técnica, ni legal», al canon por uso de postes, irrespetando, además, los contratos suscritos vigentes.

Pagos puntuales

De ese modo, Cable Color demostró que lo dicho por EEH no es verdad, pues paga puntualmente todos los cargos por consumo de energía a nivel nacional, y si no fuera así, la empresa colombiana ya hubiera procedido «a interrumpir nuestro servicio de energía desde hace tiempos», lo cual no ha sucedido jamás.

Cable Color sigue operando sin problemas. Aún y cuando se ha impugnado el incremento al cobro por uso de postes, sigue cancelando la cantidad contractualmente acordada.

«La cantidad que se refleja en el malintencionado comunicado emitido, es la suma de lo que está siendo objeto de disputa en el referido proceso judicial desde ya hace varios años», reiteró Cable Color.

