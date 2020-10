GUATEMALA. Si no se toman medidas contundentes, verdaderamente encaminadas a solucionar la problemática, Honduras y Guatemala continuarán en conflicto por la basura que arrastra el río Motagua, por lo menos, unos cincuenta años más.

Así lo dijo a TIEMPO Digital Sergio Izquierdo, fotógrafo guatemalteco y colaborador de NatGeo, quien también es fundador de Rescue The Planet, una organización ambientalista sin fines de lucro.

«¿Ustedes (Honduras) creen que el siguiente año no van a tener problema? Pues, claro que sí va a llegar basura, como todos los años«, dijo inicialmente.

Y es que, Izquierdo da seguimiento a la situación de la basura en el río Motagua desde hace ya varios años y asegura que ha constatado, por su propia cuenta, que las medidas adoptadas por Guatemala, como reciclaje, biobardas y limpieza de playas NO funcionan, pero aun así, el Gobierno las sigue aplicando.

«Son más de 90 municipalidades las que botan basura siempre, en basureros clandestinos y oficiales» que posteriormente va a dar a ríos y vertientes que se unen al Motagua, y si sigue así, «de aquí a cincuenta años, NO va a pasar nada (solucionar)», advirtió Izquierdo mediante comunicación telefónica.

Es así como Sergio dio a conocer que, de nada sirve que Guatemala prometa reparar biobardas, recoger basura y reciclar plástico si no se ataca directamente la fuente de contaminación, que son los basureros municipales mal administrados.

«Lo que hay que hacer es regular el plástico de un solo uso, porque solo así se puede reducir el mayor porcentaje de la basura y contaminación. Se puede cerrar el basurero e instalar plantas de tratamiento, pero, por sí solo, no va a causar tanto impacto a corto plazo como bajar el consumo de productos envueltos en plástico», agregó.

El problema se soluciona en el origen

Por tal razón, lo que propone Sergio Izquierdo es atacar la raíz del problema, que es la producción masiva de desechos, y no las consecuencias, pues, si no se hace nada para «modificar el origen«, entonces, manos van a faltar para recoger tantas toneladas de basura durante las próximas décadas.

«Es como cuando en tu casa dejás una llave abierta, botando agua, y cuando entrás, mirás que todo está inundado… ¿Qué hay que hacer primero?, ¿comenzar a trapear o cerrar el grifo? Si te ponés a secar sin cerrar la lleve, nunca vas a terminar de hacerlo», ejemplificó él.

Por otro lado, comentó que la idea de reciclar las botellas de plástico no es mala, aunque, ante la magnitud del problema en Guatemala, resulta ineficiente.

Dijo que hay una empresa llamada Cementos Progreso, la cual se encarga de reciclar que llega a los ríos, pero, sencillamente no da abasto, pues en la nación vecina se producen más desechos de los que se reciclan.

«El reciclaje es bueno, yo no te voy a negar que es bueno, pero NO debe ser la primera alternativa. Entonces, lo que hay fomentar es: primero, rechazar el plástico, luego, reducirlo, después, reusar y, por último, reciclar», agregó.

Soluciones de «maquillaje»

Asimismo, Sergio Izquierdo opina que Guatemala está enfocando demasiados esfuerzos es soluciones de «maquillaje«, que sirven nada más para que, a nivel internacional, los demás países crean que verdaderamente se están alcanzando objetivos pro-ambiente importantes.

«Por ejemplo, la limpieza de playas, ¿De qué sirve hacer eso? Un día recoges basura y dos o tres semanas después están igual. ¡Es una locura meter esfuerzos de maquillaje al final del tubo, porque las acciones deben hacerse al inicio», cerró.

Por las razones antes expuestas, Izquierdo considera que la problemática de la basura de Guatemala que inunda las costas de Omoa, Puerto Cortés y llega, incluso, a la zona atlántica, no va a terminar, al menos no hasta que se tomen acciones enfocadas en el origen, no en la consecuencia.

