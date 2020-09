Hasta Cayos Cochinos llega basura de Guatemala, confirma fotógrafo de NatGeo

HONDURAS. La basura procedente de Guatemala y que inunda las costas de Omoa llega también hasta las Islas de la Bahía, poniendo en riesgo los arrecifes de coral de las zonas insular y atlántica del país, así lo confirmaron dos fuentes a TIEMPO Digital (TD).

Una de las personas que dialogó con TD fue Sergio Izquierdo, quien es fotógrafo de National Geografic, y desde hace unos años, en su natal Guatemala, inició una campaña para enseñar a las personas sobre cuán dañino es el plástico de un solo uso para el ambiente.

En su lucha para evidenciar el daño ambiental causado por el río Motagua al mar Caribe, ha recorrido varios países del continente, como Honduras, Nicaragua, Belice y, por supuesto, toda Guatemala, y sus hallazgos son bastante reveladores.

NOTA. Los Cayos Cochinos son un grupo de islas que está formado por dos pequeñas islas y 13 cayos más pequeños de origen coralino situados 30 kilómetros al noreste de La Ceiba en la costa norte de Honduras. geográficamente pertenecen al departamento de Islas de la Bahía. Forman parte del municipio de Roatán.

«El mar está lleno de plástico y microplástico. Es algo increíble y triste a la vez. Solo el 20 % de todos los desechos flotan en la superficie, pero el 80 % se hunde y queda atrapado, muchas veces, en los arrecifes de coral», dijo el también documentalista a TD.

Cuando se está en alta mar, es difícil determinar con exactitud de dónde proceden los desechos, aunque las corrientes marinas pueden dar una pista más o menos precisa del recorrido que han hecho.

«La gente cree que solo llega a Omoa»

Pero, en una ocasión, Sergio Izquierdo halló una prueba inequívoca de que la basura que se bota en su país, cae al río Motagua y luego se dispersa en el mar, no solamente afecta a las playas de Omoa y Puerto Cortés, sino que llega hasta departamentos como Atlántida e Islas de la Bahía.

«En Cayos Cochinos me encontré una lapicero (lápiz de plástico) que pertenecía a un restaurante de Guatemala, que está solo está en la Ciudad de Guatemala, en ningún otro lugar más», aseguró él mediante una llamada telefónica.

De ese modo, Izquierdo criticó que la mayoría de las personas piensan que la basura que que arrastra el río Motagua, y también varios de Honduras, afectan solo las costas más cercanas, lo cual, es una completa mentira.

«La gente piensa que solo es en Omoa, y no, la contaminación del río Motagua está llenando los mares, lo que pasa es que uno no se da cuenta, porque no toda la basura flota«, sostuvo.

La información dada por el famoso fotógrafo fue secundada por un buzo y pescador hondureño local, llamado Manuel Turcios, quien señaló que constantemente, durante sus faenas, encuentra plástico en los arrecifes, como La Picuda, y una cuando viaja en lancha hacia la zona insular, suele ver «mini-islas» de basura flotando en las aguas.

«He ido hasta Roatán y Utila, y en el camino se mira cómo el microplástico flota y las corrientes marinas lo arrastran. Esto, al final, afecta a los corales de esas zonas también», dijo él.

Tela Marine Research confirma

De su lado, el 24 de abril de 2020, Tela Marine Research Center no quiso callar más e hizo pública una denuncia, mediante la cual, reveló la basura de Guatemala está afectando a su envidiable arrecife.

Oleadas de microplástico se empezaban a hacer presentes en las playas de Punta Sal en Tela. No obstante, según decía el director Antal Borcsok, no era la primera vez que ocurría.

El arrecife de Tela es el más de todo de todo el sistema coralino de Mesoamérica, pero, ahora está en riesgo debido a la extrema contaminación.