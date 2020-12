Atlántida: dos jóvenes pierden la vida en choque de motocicleta con carreta

EL PORVENIR, ATLÁNTIDA. La noche de este miércoles reportaron un fatal accidente en la aldea Caracas, en las cercanías de la comunidad El Pino, perteneciente al municipio y departamento mencionado, en la carretera CA-13.

Dos jóvenes se conducían en una motocicleta cuando fueron a impactar en una carreta que transporta piña.

Supuestamente ellos se conducían con alta velocidad. Asimismo, informaron que la carreta no tenía las señales respectivas.

Los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto de la carretera. Cabe destacar que, al lugar de los hechos acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, para brindar asistencia en el accidente.

No obstante, lamentaron que cuando llegaron, ellos ya habían perdido su vida, debido al fuerte impacto del choque.

Dieron a conocer que deben ser las autoridades de Medicina Forense, quienes encuentren más detalles acerca de ellos, y del accidente. Las edades de las víctimas oscilan entre 20 y 25 años.

Accidentes de tránsito

Se define como el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente. Está determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles. Son atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos.

Para delimitar lo que se entiende por accidente de tráfico (AT) necesitamos, en principio, distinguir qué se entiende por dicho evento según las distintas fuentes, partiendo de la convicción de que no existe un solo concepto general del AT válido para todos los ámbitos.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) son aquellos accidentes que «ocurren o son originados en una calle o carretera abiertas al tráfico, resultando a consecuencia del mismo una o más personas muertas o heridas. Hay implicado al menos un vehículo en movimiento».

