Colegio de Abogados también podría retirarse de Mecanismos de Protección

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Analizar y discutir si los Mecanismos de Protección «no están funcionando», es lo que hará la próxima semana el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Debido a la problemática que envuelve a los Mecanismos de Protección para los operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, el CAH ha considerado la posibilidad de retirarse de la Ley que los ampara.

En tal sentido, Fredis Cerrato, presidente del CAH explicó que lo que se necesita es «una discusión en la junta directiva para que sea objeto de análisis. Y, si jurídicamente resulta que no está funcionando la Ley y que estamos siendo utilizados, lógicamente no estaríamos de acuerdo en mantenernos en esa posición tan incómoda».

Por lo que, será en una reunión de la próxima semana que se agendará el tema para su posterior discusión; donde se analizará si continuar o retirarse del mismo.

«Si el Estado no está dando la protección que en parte no existe, pero si a la vez ni siquiera tiene la capacidad de investigar la comisión de estos delitos contra los abogados y periodistas, estamos evidentemente ante una situación crítica», lamentó el togado.

Situación de alto riesgo

Además, Cerrato agregó que los profesionales del Derecho «lógicamente estamos en un alto riesgo de peligrosidad porque el mecanismo no está funcionando»; sobre todo, porque su labor es resolver conflictos de intereses a través de los órganos de investigación. Aunado, a su representación en los diferentes procesos judiciales.

«Como Colegio de Abogados no estamos dispuestos a seguir avalando al Estado, si realmente no tiene una respuesta expedita y no se brinda la protección que se necesita», indicó el titular del CAH.

Sosteniendo que, la decisión quedará en manos del gremio ya que, «tiene que ser una decisión colegiada y no a título personal».

Cabe destacar que, esta semana el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), decidió retirar su representación del Mecanismo de Protección a Periodistas; hasta que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones pertinentes, para esclarecer los crímenes en contra de los comunicadores.

