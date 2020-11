Wilmer Cruz: «Mi máximo sueño es dirigir al Real España»

San Pedro Sula-. El Real España despidió a su décimo técnico de los últimos cinco años, es por eso que CRONÓMETRO en EXCLUSIVA habló con el ex jugador de la institución aurinegra y ahora técnico Wilmer Cruz acerca de la situación que vive la máquina.

Wilmer Cruz habla con Cronómetro

¿Qué piensa de la situación del Real España?

«La situación del España es complicada, pues el equipo está año a año en la misma situación, no pasa de ahí, me parece que el problema no es cuestión técnica, debe pasar por otras situaciones que uno tiene que llegar a descubrir cuando está en la institución y amarrarse bien los pantalones y tomar las decisiones, porque sino el España va a seguir en lo mismo».

«Han llegado técnicos de gran nivel y siempre salen por la puerta de atrás. Yo creo que ahí hay que hacer una evaluación muy profunda”.

Wilmer usted estuvo en una de las grandes épocas del Real España.

¿Cómo era la directiva de ese momento comparada con la de ahora?

«Bueno, ellos no se metían con nosotros, nosotros dábamos resultados. Hubo mucha gente que siempre nos decía que éramos argolleros y era cierto, armábamos grupos fuertes que defendían la institución, nosotros no defendíamos salarios, defendíamos puntos. Era una argolla que luchaba por la institución, lo que menos hacíamos era luchar por dinero»

«Cuando perdíamos un partido nosotros nos dábamos en la “madre” en los camerinos, hoy salen de los partidos y al ratito están viendo videos en Facebook o ese tipo de cosas. Hoy es más fotos, más televisión y menos puntos en la cancha».

¿El futbolista carece de la vergüenza deportiva?

«No solo el futbolista, también el dirigente que a veces se conforma con ganar un clásico y no debe ser así. Un equipo de fútbol debe ganar campeonatos, tiene que pelear por objetivos. Se ganó la Copa Premier y parece que habían ganado la Copa del Mundo y no es eso, si se ganó la Copa Premier, se debe pelear por el campeonato pero con ideas claras, tanto a nivel de directos como de jugadores; después tratar de ganar la Concachampions, etc. A eso se tiene que apostar, toda la mentalidad ha cambiado en el Real España».

¿La directiva del Real España se mete mucho en lo deportivo?

«No sé, como no he estado ahí, no puedo opinar nada. Cuando yo dirijo yo decido en los equipos, pongo orden y disciplina y tal vez por eso no puedo llegar al España».

Acercamientos con la institución

¿Se le ha acercado la directiva del España alguna vez?

«Sí hubo acercamientos, pero sólo cuando he estado dirigiendo. Cuando estuve en el Victoria hubo acercamiento, cuando estuve con Juticalpa también, pero es cuando yo tengo contrato y respeto los equipos, los contratos».

¿Qué le dicen los aficionados del Real España?

«Casi toda la afición del España me quiere en el equipo, pero como la directiva siempre le lleva la contraria a la afición es el problema. si fuera por los aficionados ya días estaría en el España».

¿Está dirigiendo en estos momentos, profesor Wilmer?

«Voy a dirigir al Victoria, pero todavía no hemos firmado contrato».

En caso de que lo busque el España ¿aceptaría?

«No habría ningún problema, sólo se habla con la gente del Victoria y esperar qué pasa».

¿Algún consejo para la directiva del Real España?

«Que ya tienen que buscar a un técnico nacional, que sea de la casa. Me parece que a Emilson Soto le pueden dar oportunidad estos 4 o 5 juegos que faltan para que ellos miren que el técnico nacional también tiene experiencia».

«Yo les digo que miren el caso de Motagua llevó a alguien que le tenía amor a la institución y ha hecho cosas grandes por el equipo. Eso es algo que se debe hacer en todos los equipos, llevar gente que tenga amor por la institución y no gente que solo venga por el dinero, que firman contratos complicados por un año y cobran hasta tres, pero parece que eso le gusta a los dirigentes».

El gran sueño del «Pájaro» Cruz

¿Usted sueña con dirigir al Real España?

«Por eso yo he estado trabajando en equipos pequeños, por ahí dice un dirigente que yo he tenido muchos altibajos en mi carrera, pero él esta muy equivocado. Yo empecé a dirigir en 2014, gané dos campeonatos y una Supercopa con el Honduras Progreso, gane la Copa Presidente con el Juticalpa; del 2014 al 2020 hay varios títulos ganados y me parece que ese dirigente no lleva estadísticas, hay técnicos que han dirigido décadas y no han ganado nada».