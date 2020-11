Honduras.- Es un hecho que la Liga Nacional suspende la reprogramada fecha seis del campeonato Apertura 2020 – 2021.

Esto debido a la llegada del Huracán IOTA que dejará fuerte precipitación sobre el territorio Nacional entre los próximos cinco días.

Jornada 6 de la Liga Nacional nuevamente cancelada

De esta forma, la fecha seis del torneo Apertura vuelve a ser cancelada, la primera ocasión fue debido a los casos de coronavirus que presentó en CSD Vida. Esta ficha se iba jugar el miércoles 18 y jueves 19 de noviembre.

Estos son los partidos cancelados:

Marathon vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real España

Platense vs Vida

Real de Minas vs Real Sociedad

Motagua vs UPNFM

Cabe recalcar que la reprogramación de la jornada 10 está prevista disputarse entre el sábado 21 y domingo 22 de noviembre por lo que habrá que esperar en qué condiciones se encuentra el país en esos días y las determinaciones que se puedan tomar.

