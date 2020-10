Wendy revela por qué huyó de Honduras y pide: «por favor, déjenme en paz»

Wendy Tejada, entre lagrimas y tristeza, contó cómo se ha sentido y todo lo que ha tenido que vivir a causa del «bullying» que le han hecho a través de las diferentes redes sociales.

Viajó hacia los Estados Unidos y contó que el principal motivo de su viaje habría sido para no seguir siendo objeto de burlas en Honduras. Sin embargo, aún estando lejos de tierras hondureñas, sus fotos, vídeos y nombre, siguen apareciendo en plataformas de internet.

«Decidí venirme para acá, me hacían mucho bullying… al papá de mi niña le hicieron memes y a través de eso, a mí también. Pues, no me dejaron en paz en Honduras y por eso decidí venirme para acá», contó.

La hondureña expresó que en el país norteamericano, va a trabajar y que su mayor deseo es empezar una nueva vida. Pero aun luego de varios meses lejos de tierras catrachas no la han olvidado y hoy por hoy, hasta dinero ganan con su imagen y nombre.

«Han hecho un gran montón de cuentas falsas, yo quiero mencionar las personas que andan hablando mal de mí, porque no sé qué les he hecho yo, porque ahí andan hablando cosas feas, siguen con lo mismo y yo quiero que ya paren y me dejen en paz», expresó.

La vida emocional de Wendy

Para Tejada, desde la primera vez que su nombre habría sido mencionado en redes y en televisión, la vida no se le ha hecho fácil; todo ha girado en torno a rumores, polémica, burlas e insultos.

Entre lágrimas, Wendy contó lo mucho que le duele emocionalmente «todos los insultos que me hacen, gente que ni me conoce dice a ofenderme y yo como a Dios le dejo las cosas».

Por otra parte, reveló que en los Estados Unidos ha formado un hogar con otra persona, pero que aún estando con una nueva pareja no deja de ser criticada y dañada:

«Como ven que yo vivo con él, no sé, en todo quieren estar al pendiente de mí, no sé. Y mi vida, es mi vida», narró.

La hondureña fue entrevistada por una persona que es parte de una campaña de «NO BULLYING» y realizó el vídeo con el objetivo de que se comparta en redes. Así lograr el fin de las burlas y los insultos hacia Wendy, ya que menciona que hasta su salud física se ha visto afectada.

Wendy dejó en claro que la única red social que utiliza es Tik Tok y que las demás son cuentas falsas; solo pretenden viralizarse o hacer marketing para generar dinero con su imagen y nombre.

Por lo que clama que por favor la dejen en paz y la dejen realizar su vida, pues como persona merece respeto y disfrutar de su total privacidad.

A su vez, pidió a los hondureños dejar en el pasado la relación que tuvo con Herminio; puesto que ella ya comparte su vida con alguien más.

