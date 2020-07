Voz Ciudadana: Quejas por cierre de la 8 Avenida del barrio Guamilito

SAN PEDRO SULA. Un gran malestar entre los vecinos ha causado el abusivo cierre de la transitada 8 Avenida, entre 2 y 3 calles N.O, del barrio Guamilito. La vía ha sido bloqueada por instrucciones de los jefes de la Policía Nacional que mandaron a colocar dos vallas de acero para impedir el paso por esa vía donde está ubicada el Distrito Policial.

Así lo han hecho notar varios vecinos de ese legendario barrio de San Pedro Sula, en denuncias interpuestas a nuestra sección “VOZ CUIDADANA”.

“Inicialmente, los policías solo bloqueaban esa vía por la noche, pero desde que comenzaron los Toques de Queda, procedieron a cerrarla todo el día”, dijo un vecino.

Un vía clave

La 8 Avenida N.O es una vía clave en el tráfico vehicular de la ciudad, especialmente para el tránsito de vehículos privados y del transporte urbano e interurbano. La importancia de esta avenida radica en que da acceso al mercado Guamilito y a una zona de intensa actividad comercial.

“La Policía Nacional no puede alegar asuntos sanitarios para cerrar esa vía, pues por la zona no hay ni hospitales ni centros de Triaje. No hay justificación alguna”, comentó otro vecino.

“Con el cierre de la avenida, ahora los vehículos tienen que bajar por la 2 calle y esto ha creado intermitentes atascos. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando rehabiliten el transporte público?, se preguntó otro vecino.

Piden habilitar la 8 avenida

Los denunciantes aseguran que desde el inicio del bloqueo se observan a los agentes asignados a ese Distrito Policial jugando o platicando en la acera. También hay más vehículos privados que ingresan y salen de la zona y que al parecer pertenecen a los oficiales.

“Para ingresar a la zona los conductores de esos vehículos no quitan las vallas, solo se suben por la acera y punto”, observó un motorista.

«Lo que pedimos a la Policía Nacional es que revierta esa disposición y habiliten por lo menos durante el día, el tráfico por la avenida», pidieron los vecinos.

El Distrito Policial de Guamilito tiene bajo su jurisdicción más de 100 colonias del sector Noreste de San Pedro Sula. Cuando se inauguró le asignaron 50 agentes.