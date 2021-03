TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de ser vacunadas contra el COVID-19 con el fármaco de Moderna, donada por el Gobierno de Israel, al menos 50 empleados de Salud presentaron síntomas secundarios, informó el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

Umaña detalló que «hubo en el personal algunas manifestaciones como dolor de cabeza y cansancio bien pronunciado. También dolor muscular, dolores en el sitio de la punción y creo que tuvimos un par de personas incapacitadas«.

El médico comentó que las reacciones que sufrieron son normales en las vacunas de este tipo. En ese sentido, aseveró que no era tema de preocupación para la población hondureña.

Él expuso que «no es nada que ponga en peligro la vida, en el caso de su servidor, absolutamente nada, un leve dolor unas seis horas de la vacunación y en la mañana incluso tuve turno en el hospital».

Sin reacción alérgica

Por otra parte, Umaña apuntó que «esto es muy bueno» debido a que no hubo reacciones alérgicas a la vacuna. «A mí me preocupaba mucho nuestra raza, nosotros somos mestizos y no hubo prácticamente algo peligroso», indicó el médico.

El 25 de febrero dio inicio el proceso de vacunación, en total, se le aplicó la primera dosis de la vacuna de Moderna donada por Israel a 2 mil 684 profesionales que laboran en primera línea contra el mortal virus.

La cifra de muertos en Honduras por Covid-19 se elevó a a 4.174, mientras que la de contagios a 170.985, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

