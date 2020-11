ESTADOS UNIDOS.- El show del medio tiempo del Super Bowl, sin duda, es uno de los eventos musicales más importantes de cada año.

Por eso siempre es tan importante la revelación del artista o banda que lo protagonice. Y para nuestra sorpresa, el show del 2021 (Super Bowl LV) será The Weeknd.

¿Llenará las expectativas The Weeknd?

Esta es una muy buena noticia, y no sólo porque Abel Tesfaye sea uno de los artistas más destacados de los últimos años, sino porque desde hace tiempo las audiencias habían pedido que un artista de R&B o de hip hop, tomara este importante evento.

Y ahora, después de tantos años y tantas peticiones ignoradas, es que The Weeknd se presentará como el acto principal.

¿Quién es The Weeknd?

The Weeknd lanzó este 2020 el disco After Hourscon uno de sus más grandes éxitos, «Blinding Lights», el cual se convirtió en un fenómeno de TikTok.

Hace un par de años, en 2018, Abel liberó el EP titulado My Dear Melancholy que integra rolas como «Call Out My Name».

A finales de 2016, The Weeknd liberó el disco Starboy, el cual fue producido por Daft Punk, quienes también participaron en canciones como «Starboy» y «I Feel It Coming».

Otras colaboraciones de este disco se dieron con Future, Lana del Rey, Kendrick Lamar, quienes serían invitados de lujo en el show del medio tiempo del Super Bowl (sólo lo ponemos sobre la mesa).

El canadiense también tiene varios premios Grammy en la vitrina, algunos Billboard Music Awards, American Music Awards, varios premios de MTV y hasta una nominación a los premios Oscar por “Earned It”, canción que formó parte de la música original de 50 Shades of Grey.

¿Cuándo será el Super Bowl LV?

El Super Bowl LV se jugará el próximo 7 de febrero de 2021 en el Raymond James Stadium de Tampa Bay ubicado en Tampa, Florida.

La pregunta obligada es si habrá público durante el partido y, desde luego, el show del medio tiempo.

Hasta ahora, se ha hablado de un aforo del 20 por ciento como parte de las medidas de seguridad por la crisis sanitaria; sin embargo, es muy pronto para que se asegure la cantidad de público.

Por lo que no sabemos cuántas personas podrán disfrutar del que podría ser la primera presentación musical grande de 2021 tras la cancelación de eventos en vivo como los conciertos y festivales.

