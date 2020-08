Seis cosas que una mujer nunca extrañará de su expareja

DE MUJERES. Existen exparejas que significaron mucho en la vida de una mujer, mientras algunos dejaron lindos recuerdos, otros solo dejaron lecciones de lo que una mujer inteligente no busca en el amor.

Sin embargo, también existen momentos de debilidad, cuando una mujer siente que sí se puede dar otra oportunidad, no obstante, debe recordar el por qué decidió dejar a esa pareja, para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Y es por eso que aquí te mencionamos alguno de ellos.

Indiferencia

La frialdad o la distancia han dejado graves secuelas en una mujer. Es por ello que una fémina nunca echara de menos un corazón frío e indiferente que nunca estuvo presente cuando más lo necesitaban.

A veces una mujer tiene que recordar el por qué ya no está en una relación, porque bien cita el dicho: «mejor estar sola que mal acompañada».

Engaños

Los engaños interminables de una relación que no iba a ningún lado. Un hombre que brindaba excusas tras excusas con tal de no afrontar la verdad ni mucho la responsabilidad de sus acciones, solo hacía que tu corazón y tu mente, estuvieran en constante batalla, recordándote que no estaba bien que lo perdonarás todo el tiempo, por miedo a tomar un camino diferente.

Promesas vacías

Las segundas oportunidades eran el pan de cada día al vivir con esa expareja que nunca cambiaba. Después de todas esas discusiones, perdonando una y otra vez con la finalidad de seguir con ese hombre que no valoraba lo que hacías por él.

Las segundas oportunidades eran el pretexto perfecto para impedir que renunciaras, y con la esperanza de que las cosas mejorarían, a pesar de que eran mentiras.

Falta de esfuerzo

Estar con un hombre que no se esforzaba en lo más mínimo por cuidar de la relación, es algo a lo que no quisieras regresar. Queda más que claro que un hombre que no mostraba interés para luchar por ti, no te extrañaba y solo te buscaba cuando le convenía, evidencia la razón por la cual se convirtió en tu ex. Una mujer inteligente sabe que merece un hombre que cumpla con las expectativas.

Lágrimas

Ninguna mujer extraña las lágrimas que derramó por esa expareja. Esas lágrima, no se comparan con todo lo que esa persona te hizo pasar, manteniendo la esperanza de que algún día iba cambiar, pero nunca lo hizo.

Recordar todas esas noches de insomnio, cuando pensabas en esa persona y si realmente era lo correcto seguir ahí esperando alguna muestra de amor.

Ansiedad

Porque a pesar de que esa expareja te bajaba el Sol, la Luna y las estrellas, haciendo que tu corazón viviera toda una montaña rusa de emociones, la realidad es que la ansiedad que llegaba después de toda la emoción no era algo que valiera la pena.

Además de la gran incertidumbre que significaba esperar a que ese hombre fuera el correcto, pensando que tanto amor tuvo que haber valido la pena.

