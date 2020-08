Experto asegura que existen tres tipos de mujeres solteras ¿Cuál eres tú?

DE MUJERES. La soltería es un tema que puede significar el miedo a la soledad o el inicio de una nueva aventura al comenzar a conocerse uno mismo. Para muchas mujeres estar sola es sinónimo de tristeza, cuando en realidad puede ser la oportunidad de encontrar la felicidad genuina dentro ti.

Además de que el ser solitario, puede significar todo un problema para algunas personas que simplemente tienen miedo. Y es por eso, que el experto Dan Savage y columnista de Psychology Today describe que existen tres tipos de solteras, que actúan conforme a sus motivaciones y creencias con respecto a la soltería o en la búsqueda empedernida de una pareja.

Solteras ajenas

Son aquellas personas que prefieren sentirse mal consigo mismos y a quienes les rodean con tal de no estar solos. La idea de la soledad o ser solitario les da miedo, por lo que buscan la manera de no enfrentar el problemas, y a toda costa mantener a la pareja o relación romántica. Siendo que probablemente ni tan siquiera buscan a la persona adecuada para tener un vínculo afectivo sano, solo busca no estar solo.

De acuerdo con Dan Savage, las personas que encajan con la descripción son aquellas que en verdad buscan una pareja, y aún no logran encontrar la felicidad en ellos mismos, sino que deciden buscarla en pareja, tras pareja.

Una de las principales causas que conlleva a tener este tipo de pensamiento está fuertemente ligado a las creencias familiares, tradiciones más que en la personalidad del sujeto.

Solteras cómplices

En otras palabras son aquellos quienes les gustan jugar y hacer sus propias reglas en el arte del cortejo. Este tipo de solteras están en busca de romance todo el tiempo, a pesar de que en el fondo desean estar solos.

Esto está más ligado a la presión social por parte de la familia o amigos, quienes inculcan que estar solos no es correcto, por lo que reciben fuertes críticas si deciden seguir su propio camino.

Asimismo, prefieren seguir las reglas que dicta la sociedad para empezar a hacer lo que realmente quieren hacer. Más allá de tener miedo a estar sin pareja, es el miedo a ser rechazado a nivel social, debido a que siente que quizá no cumple las expectativas de lo que se espera de esa persona en particular.

Solteras sanas

No ceden ante la presión social y prefieren encogerse de hombros a buscar pareja. Según Dan Savage, estos son los mejores tipos de solteras, debido a que prefieren estar solos hasta sentirse listos para estar con alguien más, por lo que no fingen querer salir en citas o conocer a alguien más hasta que lo consideren apropiado.

Las solteras sanas viven de una forma única, genuina y satisfactoria su soltería, debido a que les gusta pasar tiempo solos, conocerse a fondo, ser más sociables con otras personas en general, sin la necesidad de buscar algún compromiso en particular, además de ser estar bien consigo mismos cuando están solos.

