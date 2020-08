Katherine Valderramos, la emprendedora que deja su sello catracho en EEUU

ESTADOS UNIDOS. Katherine Valderramos es una hondureña visionaria que emigró a Estados Unidos hace algunos años, lugar dónde se está abriendo las puertas para cumplir sus sueños como empresaria y dejando en alto el nombre del país.

Valderramos es una joven capitalina que logró culminar sus estudios como periodista en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); soñadora y entusiasta, así es Katherine, a quien el amor le llegó en el 2017.

En ese año, ella conoció a Juan Valderramos, hondureño que reside en San Francisco, y que conquistó su corazón. En el 2019, la joven emprendedora viajó a Estados Unidos para casarse y vivir con su esposo, pero se fue sola. Con ella también viajaron sus sueños, metas y proyectos que la han acompañado desde su niñez.

Desde temprana edad, Katherine siempre quiso tener su propia agenda personalizada, con muchos detalles y con su propio estilo, sin embargo, la situación económica de sus padres, no se lo permitía; hoy por hoy, maneja su propia colección para ofrecer al público, las cuales han sido bien recibidas por el público.

La emprendedora logró instalarse en el país extranjero y pese al sentimiento de no estar cerca de su familia, logró reinventarse y poner en práctica su afición por la papelería y la organización del tiempo.

Al unir estas ideas creó Shika, palabra lenca que significa «verde», y de este modo, inició en el emprendimiento.

Shika es la marca de las agendas que crea la capitalina, personalizada para cada cliente con el diseño, portada y orden de cada página; además de esto, lo peculiar radica en que también colaboran Alexandra Henríquez y Gerardo Mendoza, dos artistas hondureños.

«Esta idea nació por mi deseo de traer Honduras a Estados Unidos y poder hablar de lo bonito que es mi país, a través de las agendas personalizadas, en lo cual me está yendo muy bien. Ya que las personas latinas se sienten muy identificadas, a pesar de que no son hondureñas, y eso me encantó», reveló Katherine en una entrevista con Honduras Tips.

Directora de Book Lovers

En este año, Valderramos también inició un nuevo proyecto y tomó la iniciativa de crear la plataforma digital llamada Book Lovers, sitio donde pueden participar los amantes de la literatura.

En el sitio digital hay alrededor de 20 escritores empíricos que pueden redactar desde poesías, hasta mensajes motivacionales. Los suscritos no pagan absolutamente nada, ya que el proyecto tiene como finalidad fomentar la lectura.

Por lo que el portal está abierto para aquellas personas que deseen leer los escritos de estos hondureños o formar parte de los escritores. Puesto que su directora está abierta a recibir nuevos integrantes con quien comparta el mismo interés de fomentar la lectura.

