Reino Unido: Anciana de 90 años, la primera en recibir vacuna contra el COVID-19

LONDRES, INGLATERRA. Este martes, el Reino Unido comenzó de manera oficial el programa de vacunación masiva contra el COVID-19 con el tratamiento creado por Pfizer y BioNTech. Lo más increíble es que la primera persona en el mundo en recibirla fue una anciana de 90 años.

Margaret Keenan, una británica que está a punto de cumplir los 91 años y vestida con una camiseta con motivos navideños, fue la primera en recibir una dosis, poco después de las 06h30 (locales y GMT) en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra.

A través de medios locales, la anciana expresó sentirse privilegiada por ser la primera vacunada en occidente fuera de los programas de ensayos clínicos.

«Me siento muy privilegiada por ser la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19, es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que hubiera podido esperar», mencionó Margaret.

Cabe destacar que la mujer se había mantenido aislada desde inicios de la pandemia en marzo, y gracias a la vacuna, de la cual debe recibir una segunda dosis dentro de 21 días, asegura: «Puedo plantearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en el año nuevo».

Hasta el momento, Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis, suficientes como para vacunar a 20 millones de personas.

Actualmente, hay disponibles en el país cerca de 800.000 dosis. Se espera que antes de que acabe el año lleguen otros cuatro millones de dosis, y el resto en 2021.

La segunda persona vacunada fue un hombre de 81 años, casualmente de nombre William Shakespeare, el cual se declaró «encantado».

Es importante mencionar que el Reino Unido se convirtió el pasado miércoles en el primer país del mundo en dar autorización al uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, después de que sus creadores aseguraran que la inyección tiene una eficacia del 95 %.

Matt Hancock, ministro de Sanidad británico, se mostró emocionado este martes con el inicio de la vacunación. No obstante, explicó que aún «hay mucho que trabajar».

Por otro lado, el responsable de Sanidad calculó que la vacunación directamente en las residencias podrá empezar antes de navidad. Mientras tanto, en las próximas semanas estarían autorizando también el uso de la vacuna de Oxford.

Asimismo, se debe decir que existen grupos prioritarios para recibir la vacuna, los primeros serán las personas mayores que ya acuden al hospital como pacientes externos, así como aquellos a los que se les acaba de dar el alta hospitalaria.

Las personas mayores de 80 años y las que forman parte del personal sanitario y de cuidados serán las primeras en recibir las dosis dentro de la campaña de vacunación británica.

