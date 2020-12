Denuncia: Recolectores de Sulambiente dejan sucia residencial e insultan a vecinos

HONDURAS. Sulambiente, una empresa extranjera que se lucra de San Pedro Sula a pesar de que no es del agrado de sus ciudadanos, está denunciada, otra vez, ante TIEMPO Digital por su negligencia al momento de hacer su trabajo.

Y es que, al número de denuncias de TD, +504 3290-9984, se recibió la comunicación de una sampedrana que vive en la residencial Villas Alcala, muy enfadada por la forma en como, supuestamente, operarios de camiones buscan excusas para no entrar a su colonia para recoger la basura, quienes, por si fuera poco, también la agredieron verbalmente.

Según las palabras de Diana Santos, quien es la persona ofendida, los recolectores y conductor del camión de Sulambiente con registro 21261 se negaron a entrar a su colonia porque «nos tardamos mucho en abrir el portón», lo cual, no es verdad, afirma.

«El camión de la basura no entra a nuestra colonia utilizando como excusa que nos tardamos mucho en abrir el portón, pero es mentira, porque el portón se les abre inmediatamente, pero quieren que sean las dos alas del portón a la vez, y la otra sección, como es eléctrica, se tarda un poco más», comentó.

La agresión: irrespetuosos y vulgares

Este lunes, los operarios del camión decidieron retirarse justo cuando el protón se empezaba abrir, dijo Santos, acción que provocó el enojo de los residentes. Por tanto, Diana decidió caminar hacia la colonia vecina, en donde estaban, para reclamarles.

«El conductor me dijo que iba a regresar, pero uno de los ayudantes de atrás me ha pegado una gran insultada, diciendo que moviera mi cu** para apurarme a abrir el portón y que si no, iba a tirar los botes cuando viniera», dijo con molestia la denunciante.

Es así como, la exigencia de Diana a los directivos de Sulambiente es que «cambien el personal que viene aquí, porque parece que no quiere trabajar en este sector«. El problema ha persistido durante al menos un mes, y por tal motivo, «a veces nos dejan hasta una semana sin recoger la basura».

