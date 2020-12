Horóscopo de la semana: Diciembre traerá cambios positivos, ¡anímate!

DE MUJERES.- En los siguientes siete días, puede que los problemas estén a la vuelta de la esquina, pero no dejes que te controlen, tú eres más fuerte, eso te dice Mhoni Vidente a través de tu horóscopo de la semana.

Aries

Si en el transcurso de estos días cometes un error, no intentes disimularlo ni ocultarlo. Asúmelo y pide disculpas a quien corresponda. Es la mejor solución cuando «se mete la pata». Estás ahora muy sensible y esto te hace ver las cosas en una dimensión mucho mayor de la que realmente tienen.

Tauro

Tu horóscopo de la semana, dice que, se avecinan cambios pero por suerte son positivos y el influjo de la Luna te ayudará a adaptarte más rápidamente a ellos. Si has de tomar decisiones hazlo desde tu corazón, escuchando tu voz interior, y sin dejarte influenciar por lo que piensan los demás.

Géminis

En estos días todo lo que has deseado durante mucho tiempo empezará a materializarse. Tendrás a tu favor un importante impulso planetario que te ayudará en el terreno económico y sentimental. Se desatascarán asuntos que ya creías imposibles de resolver y esto te dará mucha tranquilidad.

Cáncer

Te convencerás en estos días que los prejuicios que tenías sobre ciertas personas eran totalmente injustificados. Te contactará un exjefe con el que trabajaste para ofrecerte una nueva posibilidad de empleo. La anterior experiencia no fue precisamente una maravilla pero no te precipites en decirle que no.

Leo

Esta semana el poderoso influjo de la Luna te ayudará a salir airosa de cualquier percance, incluso triunfadora, si actúas según tu criterio y no te dejas influenciar por opiniones ajenas. También podrás adaptarte mejor a los cambios que lleguen a producirse.

Lea también: Según la ciencia, las mujeres que les gustan cantar, son más felices

Virgo

Alégrate porque esta semana te encontrarás pletórica de vitalidad y energía. Te verás con ánimos de enfrentarte a todo y esta actitud tan positiva te ayudará mucho en todos los terrenos.

En el ámbito laboral puedes llevarte una buena sorpresa porque un compañero o compañera con quien siempre has andado a la greña, te cederá algo que en realidad le corresponde.

Libra

Empiezan a avanzar notablemente todos los planes que hasta ahora parecían estancados. Tú serás la primera sorprendida porque hasta hace poco te parecía imposible lo que está pasando. Muchas cosas que llevabas deseando desde hace tiempo ahora se harán realidad.

Escorpio

Tendrás que ser muy tolerante en estos días. Evita mostrarte tan crítica y exigente con las personas de tu alrededor porque acabarás alejando a gente que en realidad te aprecia mucho. Estás entrando ahora en un ciclo en el que sentirá la necesidad de superarte como persona.

Sagitario

Podrías llevarte una decepción esta semana porque siempre te has considerado una buena compañera de trabajo y si tienes algún cargo, eres una excelente superior para ellos. Sin embargo, a través de ciertos comentarios descubrirás que ellos no opinan exactamente lo mismo.

Capricornio

Te esperan momentos de tensión en el ámbito laboral. No tienes buena relación con uno de tus jefes y has tenido ya varias enganchadas con él, aunque hasta ahora lo habías hecho de la mejor manera posible. Sin embargo tienes un resentimiento que te hace estar siempre de mal humor cuando él anda cerca.

Acuario

Cuando no tienes marcha a tu alrededor es como si te faltara el aire, emprendedora Acuario. Esperas con ansiedad ciertas novedades sobre un negocio en el que has intervenido que no se producirán a lo largo de esta semana y esto te hará sentir muy decepcionada.

Piscis

En estos días todo lo que has deseado durante mucho tiempo empezará a materializarse. Tendrás a tu favor un importante impulso planetario que te ayudará en el terreno económico y sentimental. Se desatascarán asuntos que ya creías imposibles de resolver y esto te dará mucha tranquilidad.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn