Laporta: «Queremos devolver al Barca a la primera línea del fútbol mundial»

España.- El último en sumarse a la pugna por la presidencia del Barcelona, fue el ex mandatario culé Joan Laporta, único entre los candidatos, que ya cuenta en su historial con el antecedente de haber estado en el cargo.

Con Laporta ya son ocho los aspirantes en contienda por asumir las riendas del cuadro azulgrana, envuelto en una crisis institucional y deportiva que esperan solucionar con la llegada de una nueva dirigencia el próximo 24 de enero.

Laporta manejó los destinos del Barcelona entre el año 2003 y 2010, ganándose el respeto y el cariño de la afición, por ser uno de los artífices que dio forma al exitoso proyecto con Pep Guardiola como entrenador y Messi a la cabeza.

La época dorada del Barcelona, una historia digna, pero difícil de repetir

Este lunes, el abogado catalán anunció oficialmente en una presentación que tuvo lugar en el recinto San Pau de Barcelona, sus pretensiones de recuperar el cargo que en algún momento fue suyo, expresando los motivos de su decisión:

«Anuncio mi candidatura y lo hago porque amo al Barcelona, a su gente, a su afición, a la masía. Quiero volver a servir al Barcelona porque tenemos la preparación, la experiencia y determinación necesaria para hacer el cambio que el club necesita. Queremos devolver al Barca a la primera línea del fútbol mundial», comenzó diciendo.

Messi, en los planes de Laporta

«Nadie puede dudar de que Messi quiere al Barcelona, eso me consta. No he hablado con él de estos temas, porque no sería conveniente hacerlo sin tener las facultades para decidir. Creo que con una buena propuesta se decidiría por el Barca, y a mí me conoce. Se contempla que siga, pero también tenemos un plan alternativo», manifestó.

Mientras se refería al astro argentino, Laporta también reveló la millonaria oferta que le hizo el propietario del Inter en 2006, restando preocupación a la posible salida de Messi hacia el Manchester City o el París Saint Germain:

«Puede que tenga otras ofertas, pero él siempre las ha tenido. En el 2006, recuerdo que Moratti me daba 250 millones, y le dije que no. A él le ofrecían mucho dinero también. Allí vi el amor de Messi y su familia por el club, están muy a gusto en Barcelona. Ya Tendremos una conversación para ayudarlo a decidir y que sea lo mejor para él y para el Barca», recalcó.

La continuidad de Ronald Koeman, una opción real para Laporta

«Merece respeto, es una leyenda del Barcelona y tiene contrato con el club. Debemos estar predispuestos a que lo haga bien, su tarea no ha sido sencilla, pero tiene margen. Es nuestro entrenador».

¿La llegada de Xabi Hernández?

«Lo aprecio mucho. Lo tuve como jugador cuando era presidente y tenemos una buena relación. Es de esos jugadores referencia para los jóvenes, un hombre que sabe mucho de fútbol y ha enfocado su vida a este deporte. Algún día sus deseos se realizarán en el Barca, no he hablado con él sobre un proyecto deportivo».

Laporta, reservado en cuanto a posibles fichajes

«Sería una falta de respeto a los excelentes jugadores del primer equipo, hablar de eso ahora. Desestabilizaríamos a la plantilla y no quiero hacerlo. Antes de hablar sobre fichajes, hay que mirar lo que tenemos en casa, aunque estaremos preparados para fichar si el entrenador así lo pide», expresó.

La masía, el sello inconfundible de Laporta

«Trabajaremos para recuperar la masía, para que los jóvenes formados sean buenas personas, excelentes deportistas y estén conscientes de la responsabilidad que conlleva portar la camiseta del Fútbol Club Barcelona», finalizó.

Te puede interesar: Eden Hazard lesionado: La historia interminable en el Real Madrid