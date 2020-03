Ramiro Martínez: «Por ahora solo quiero ir a ganar a Cortés»

REDACCIÓN. El entrenador del Real España, Ramiro Martínez, habló sobre el momento que atraviesan sus jugadores y del partido ante Platense en el puerto donde, asegura, deben ganar si o si.

«Nosotros siempre vamos por los tres puntos, siempre digo que la famosa racha, los paternalismos y todas esas cosas son circunstancias. Ojalá que el domingo nos toque revertirlas y que nos traigamos los tres puntos que es la razón del viaje a Cortés para seguir arriba y consolidándonos que es el objetivo de todos», indicó el uruguayo en conferencia de prensa.

Real España jugará el próximo domingo en Puerto Cortés tras la confirmación de la Liga Nacional de que el campeonato local seguirá a pesar del coronavirus.

Ramiro Martínez preocupado por su familia

El estratega es consciente de que el tema del coronavirus «nos afecta a todos». Por lo que se mostró dispuesto a colaborar con lo que dispongan las autoridades gubernamentales acerca de la pandemia.

«No somos ajenos al tema, se ha tocado y lógicamente que la alarma que está causando en algunos lugares es a niveles muy altos. Acá no ha llegado de forma masiva y no sufrimos el brote de la enfermedad», señaló.

Finalmente, Ramiro Martínez reveló que esta pandemia le genera preocupación por su familia. Porque, a pesar de que no se ha reportado ningún caso de coronavirus en Uruguay, no es fácil tener a la familia tan lejos en momentos como este.

«En algunos momentos piensas en tu familia, tu gente, en todo lo que te rodea y estar de este lado sin saber nada, si hay algo malo en principio te lo van a ocultar», mencionó.

Y cerró: «Felizmente en Uruguay el coronavirus no ha llegado, pero es más por salir corriendo a estar corriendo se lo lleva para allá, tampoco es la alarma general, hay que tener un poco de mesura y tranquilidad. No contribuir con ese casos que se viene generando que no es nada bueno».