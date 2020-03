Reynaldo Tilguath: “La gira no se puede suspender por el Coronavirus”

TEGUCIGALPA.- La Sub-20 de Honduras, de la mano de Reynaldo Tilguath, salió rumbo a Uruguay para disputar cuatro juegos, donde dos serán ante la selección Sub-20 de ese país.

El combinado catracho se prepara para el Premundial que pronto se celebrará en la ciudad de San Pedro Sula y tendrá la participación de 16 equipos de Concacaf.

Asimismo el técnico Reynaldo, fue consultado acerca de lo que espera lograr en esta combinación de juegos, que serán de fogueo para los jóvenes. Además de los que se estaban previstos ante el combinado charrúa, asegura que se verán las caras ante River Plate y Nacional.

“Se nos dio esa posibilidad de ir a Uruguay y nos prepararemos la mejor manera, son cuatro amistosos, dos ante la selección de Uruguay, uno ante River Plate y otro ante Nacional, serán 10 días de mucho beneficio”.

Agregando que: “Hay una base, aunque no le podemos cerrar las puertas a otros, creo que estos que viajan serán la base de los que jugarán en el premundial”.

Época de Coronavirus

El plantel hondureño junto a su cuerpo técnico viajó en una crisis mundial, ya que el COVID-19 ya se ha considerado una epidemia, y este podría poner en riesgo la vida de los jóvenes.

No obstante, Tilguath aseguró que viajan sin miedo a tierras charrúas: “La gira no se puede suspender, nosotros en este país vivimos del temor, se dice que son dos casos, pero aquí hemos ido al hospital por la rodilla derecha y nos operan la izquierda, no estoy diciendo que los médicos son malos”, soltó.

Y siguió: “A los muchachos se les dio una charla, llevamos gel, estamos cubiertos con la sangre de Cristo y aquí no nos va pasar nada, debemos de orar y pedirle a Dios que está enfermedad no nos afecte”, cerró Tilguath.

