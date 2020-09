Presidente de Microbiólogos: mora en pruebas acabó; ahora llegan menos muestras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La mora que se tenía anteriormente con el procesamiento de pruebas para diagnosticar COVID-19, ya se sacó, según dijo este viernes el presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras (CMQCH), Marco Moncada.

De acuerdo con el profesional de la salud, la situación actual del Laboratorio de Virología es que no hay suficiente cantidad de muestras. “Por eso es que se mira que el número de datos que llegan es bajo”, explicó Moncada.

En ese sentido, el titular del CMQCH detalló que para aumentar la detección de pacientes contagiados con la COVID-19, las autoridades destinaron que cada uno de los centros de triaje realice unos 30 hisopados diarios.

Sin embargo, señaló que la respuesta que se va a dar ahora en cuanto a esos resultados es que estén en tiempo y forma. Es decir, que en unas 72 horas como máximo brinden los resultados.

Por lo anterior, el representante de los microbiólogos especificó que tras tomar las muestras con el hisopado, los envían al Laboratorio de Virología para ser procesadas. Y luego trabajan en la divulgación de los resultados.

Respecto a la supuesta pérdida de 5 mil muestras que se procesaron, Moncada, dijo desconocer si las desecharon o realizaron.

“El laboratorio tiene el equipo de refrigeración de muestras que deben estar a -80 grados y duran guardadas ahí un tiempo máximo de un mes, porque si no pierden la viabilidad. No sé realmente si procesaron las muestras guardadas desde hace más de un mes o si el registro no se actualizó”, agregó.

Para finalizar, el presidente de los Microbiólogos reafirmó que la situación real es que no hay mora en el procesamiento de pruebas y los datos se presentan en tiempo y forma.

Nota relacionada: Laboratorio de Virología de SPS sin mora en pruebas PCR, asegura Rosales

Laboratorio de Virología procesará más pruebas

Días atrás, la nueva jefa del Laboratorio Nacional de Virología (LNV) de la Secretaría de Salud, Mitzi Castro, prometió que el procesamiento de pruebas PCR ascenderá a 3 mil diarias.

Castro dijo que la población demanda el procesamiento de más pruebas y darán respuesta.

Desde tiempo atrás, los expertos cuestionan que las pruebas PCR no eran en tiempo real, pues había mora de más de dos semanas.

La nueva titular señaló que lo que el Laboratorio de Virología hace no se puede comparar con la aplicación de pruebas rápidas o una Elisa. Puesto que las PCR llevan más tiempo porque «la biología molecular es más tardada y sumamente cara para el país».

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn