Tras vencer el Covid-19, «Apóstol Chago» se rehúsa a seguir con la bioseguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El reconocido pastor Santiago Zúniga, mejor conocido como el «Apóstol Chago«, aclaró que ya no es portador del Covid-19 y ahora se «rehúsa» a seguir las medidas de bioseguridad.

«Primero me pegan un balazo antes que me fumiguen estos caras de chancho», fueron las palabras del popular religioso, ante la indicación de seguir con la aplicación de la medidas de bioseguridad. Aunque el ya haya superado la enfermedad.

Reacción de «Chago»

El reconocido «Apóstol Chago«, aclaró que él ya no tiene coronavirus y que no se había hecho ningún examen. Puesto que la gente decía que sí, pero se encuentra «anunciando las buenas nuevas«.

Además, el religioso originario de Tocoa, Colón, confirmó que estuvo «grave de salud», aunque no aseguró si fue a causa del Covid-19.

Por lo cual detalló: «Yo no voy a mentir, voy hablar con verdad, estuve postrado 15 días, estuve en casa, no acudí a la ciencia médica, porque la noticia que se me corría por mis oídos es que allá en los hospitales matan a las personas, en vez de ayudarlas, más bien las matan. Mejor me quedé en casa, orando a Dios, pidiendo misericordia. Aquí estoy».

Tras superar la letal enfermedad, «Chago» arremetió contra los doctores y policías en un vídeo que se volvió viral. A su vez, dijo que no había utilizado el tratamiento MAIZ, ni otro método casero.

Se niega a cumplir las medidas de bioseguridad

Al consultarle al popular «Apóstol Chago«, si permitía que fumiguen sus pies, cumpliendo las medidas de bioseguridad respondió que: «Eso nunca, primero me pegan un balazo antes que me fumiguen mi cuerpo estos caras de chancho».

Según datos de la Policía Nacional, el religioso ha sido requerido ya en dos ocasiones. La primera se suscitó en Tocoa, Colón, ya que al solicitarle la documentación respectiva, se constató que su último número de dígito de su tarjeta de identidad no era el autorizado para circular ese día.

El segundo arresto se registró también por circular en un día no correspondido. En esa ocasión por no permitir que se le tomara la temperatura y por insultar a las autoridades policiales.

Santiago Zúniga es popularmente conocido por sus «frases» dirigidas de una forma directa al gobierno. Además de su típico «vocabulario» y sus expresiones cuando predica.

