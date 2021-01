‘Potro’ Gutiérrez: «Queremos que el equipo tenga una actitud diferente»

San Pedro Sula.- El técnico del Real España, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez compareció este martes en rueda sobre los planes que tiene para situar nuevamente a los aurinegros en lo más alto del fútbol nacional.

Palabras del ‘Potro’ Gutiérrez

El nuevo timonel aurinegro destacó las áreas que en base a fichajes intentarán fortalecer, «delantera, defensa central y dos posibles alternas, que esas últimas dos estamos viendo qué gente tenemos aquí para que nos puedan ayudar en un par de posiciones más para que el equipo también tenga su desarrollo de abajo hacía arriba.»

Sobre el desarrollo de los jóvenes explicó, «es uno de los objetivos alternos que tenemos, vamos a darle la proyección que estos jóvenes necesitan, pero es muy importante ponerle gente de experiencia a un lado para que tomen su ejemplo, esto tiene que ver con el presente y los objetivos con los que pretendemos reforzar el equipo».

«Esto es como decimos en México, «va junto con pegado», ese desarrollo de los muchachos que consideremos. Estamos haciendo un análisis a conciencia para que tengan los minutos que necesitan, pero que también puedan aportarle al equipo”.

El ‘Potro’ también se refirió a la salida de Iván el ‘Chino’ López de la máquina.

«Lo de Iván se venía manejando desde antes, no se llegó a un acuerdo económico. Nosotros analizamos en base a rendimiento y de los últimos partidos siete u ocho partidos; me hubiese gustado verlo más, él tiene mi respeto. La salida es más una cuestión administrativa que a mí no me compete, es más entre Javier (Delgado) y López.»

El técnico aurinegro, tal y como lo anunció ayer CRONÓMETRO, confirmó el fichaje del delantero central Ramiro Iván Rocca: «Lo de Rocca se está esperando nada más su llegada, nada más hay que esperar esa pausa que tiene el jugador para que se integre de lleno».

Te puede interesar: Ramiro Iván Rocca: El nuevo baluarte ofensivo del Real España

Un cambio de mentalidad en la máquina

Para finalizar, el ‘Potro’ habló de cómo jugará el Real España ,»el equipo lo estamos planificando para que sea un equipo de iniciativa, de acción y no de reacción, queremos ser protagonistas, donde quiera que vaya se sepa que el equipo va buscar ganar, con propuesta pensada hacia adelante».

«Vamos a tratar de que el equipo sea más sólido de lo que fue, que es una asignatura que todos los jugadores y yo estamos de acuerdo que debemos mejorar. La parte ofensiva también porque de nada sirve que seamos un equipo propositivo con ganas, si no anotamos no se nos van a dar los resultados. Queremos que el equipo tenga una actitud diferente, que tenga mentalidad de grande como ya lo es, para eso trabajamos».