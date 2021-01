DE MUJERES | Ventajas y desventajas de usar copa menstrual

DE MUJERES.- Una copa menstrual es el suplente de las toallas sanitarias y los tampones, se introduce por la vagina y con su uso se evitan manchas y sustos. Date la oportunidad de usarla, pues te aseguro que la amarás.

Aunque su uso no es tan popular en Honduras, su venta es libre y puedes adquirirla en farmacias o supermercados. Todo lo nuevo genera cierto miedo, pero en algún momento te verás en la obligación de usarla. A continuación sus beneficios:

Es ecológica

La copa menstrual es considerada amigable con el medio ambiente, ya que es reutilizable y puedes usarla durante mucho tiempo, especialmente si le das el cuidado que se merece. A diferencia de las tollas sanitarias que son desechables y producen más basura a nuestro planeta.

Son saludables

Muchas mujeres piensan que utilizar una copa menstrual nos hará daño, pero no, eso es todo lo contrario. Una copa no produce ningún hongo o infección, claro, si tienes una mala higiene esto sí puede pasar, pero de lo contrario no tienes de qué temer.

Economía

Aunque su precio inicial está un poco caro, pero después lo iremos recuperando, ya que nunca gastaremos en otra durante un buen tiempo, pues pueden durar un año y si es así, estaremos ahorrando muchísimo dinero, pues con las toallas sanitarias y los tampones se gasta mucho cada mes. Así que eso quiere decir que una copa menstrual es muy buena inversión y además es más segura que cualquier otra.

Natural

Muchas mujeres aseguran que con el uso de la copa menstrual se sienten libres, seguras y naturales pues están en un día normal y además no tiene ninguna preocupación en mancharse. A la copa menstrual no se le derrama ninguna gota de sangre, y si la usas parecerá que no traes nada.

Desventajas

Difícil de lavar y vaciar

Esto es aún más difícil cuando nos encontramos en baños ajenos o en algún baño público, pues una vez que se retire la copa menstrual la necesitamos lavar y esto no es nada fácil pues a la hora de hacer nos podemos ensuciar y dejar rastros de sangre por todo el baño. Por eso muchas mujeres optan por esperarse y hacerlo más cómodamente en el baño de su casa.

Colocación

Pues a diferencia de una toalla sanitaria, una copa menstrual es muy difícil de colocarla, especialmente las primeras veces. Es muy importante que coloques correctamente la copa menstrual pues esto te ayudará a evitar que no derrame ninguna gota de sangre con el paso del tiempo y además te ayudará a que no te lastimes.

A la hora de quitar

Esta situación es la más difícil pues aquí necesitamos nuestras manos para poder introducirla en nuestra vagina y de esa forma quitarla por completo. A muchas jovencitas se les complica este paso, pues a la hora de hacerlo los nervios las traicionan y cometen errores.

Esperemos que con este artículo puedes decidir qué utilizar. Existen más pros que contras. El pro más importante es que nos ayuda a cuidar el medio ambiente, dado que nos puede durar alrededor de un año y además durante todo ese tiempo estaremos libres de gastar tanto dinero en toallas sanitarias y tampones.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn