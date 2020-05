¡Entérate! Por estas razones una mujer deja de amar a su esposo

DE MUJERES. Cuando una mujer decide que ya no ama a su esposo y no quiere estar en ese matrimonio es debido a que ya soportó demasiado, apuntan expertos en el tema. Los problemas en una pareja son muy comunes pero no son la causa de una separación.

Se necesitan años y más de un problema para que el amor se termine y la relación se desmorone. Y en realidad, la mayoría de los que ocurren en el matrimonio se deben a un elemento muy esencial: la falta de comunicación.

Una buena comunicación es la clave para que una pareja pueda reducir sus problemas y que vuelvan a ser un matrimonio feliz. Las mujeres quieren a un hombre atento que sepa escuchar y que no lastime su autoestima ni menosprecie sus opiniones. Recuerda que el amor es un trabajo de todos los días.

Razones por las que una mujer ya no ama a su esposo:

No comparten tanto tiempo juntos

Dormir y tener intimidad es parte de pasar tiempo juntos, pero no lo es todo. Para tener tiempo de calidad juntos es necesario hacer actividades que los hagan conocerse más, además de la intimidad.

Un esposo que pone como prioridad su trabajo, sus amigos y otros pasatiempos antes que a su mujer, dice mucho de lo desconsiderado que es.

El esposo no se hace responsable

Un matrimonio es de dos, y por lo tanto, las tareas de la casa al igual que las decisiones se toman entre los dos. Cuando un hombre decide dejarle todas las responsabilidades a una mujer, solo porque le resulta más cómodo, forma parte del problema.

No cumple su palabra

Dar por sentada una relación es otro de los problemas que provocan la separación de un matrimonio. Creer que una mujer estará ahí para siempre, solo porque ya están casados es un grave error. Las muestras de amor y afecto son todos los días.

Pide mucho y da poco a cambio

El matrimonio se trata de ser recíproco, si un hombre espera algo de su esposa, debe ser capaz de proporcionarle lo mismo y viceversa.

El amor se trata de dar y recibir, pero nunca uno más que el otro. Una esposa lo merece todo, y de la misma forma en que ella trata a su esposo, espera que sea tratada.

No respeta a su familia

La familia de una pareja es sagrada, es el pilar de crianza y gran parte de lo que la pareja puede ser como persona. La convivencia con la familia puede ser algo complicada, pero esto no significa que no merezca respeto. No es necesario demostrar una relación amorosa pero tener una sana convivencia si es posible.

