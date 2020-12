Obama incluye canción de Bad Bunny en su «playlist» favorita de 2020

REDACCIÓN. Aunque ya no sea el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama continúa con su tradición de compartir sus canciones favoritas en su playlist anual de fin de año, donde, para la sorpresa de muchos, incluyó un tema del famoso cantante de trap Bad Bunny, también conocido como el «Conejo Malo«.

Lo anterior, causó la inconformidad de varios de sus seguidores, muchos no lograron superar la publicación y así lo han demostrado con sus reacciones en redes sociales.

«La difícil«, es la canción que de Bad Bunny que figura entre las favoritas del exmandatario estadounidense.

De acuerdo con medios internacionales, en más de una ocasión, Obama ha dejado en claro que sus gustos son bastantes variados y se mantiene al día con todos los lanzamientos del momento.

Además de Bad Bunny, el exlider norteamericano agregó a su lista temas como «Blue World» de Mac Miller, «Damage» de H.E.R., «Savage» de Megan Thee Stallion con Beyoncé, «Levitating» de Dua Lipa, entre otras junto a la artista colombiana Lido Pimienta con «Nada».

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020