DE MUJERES. Existen muchas dudas sobre la pastilla del día después, ya que son muchas las mujeres que temen a tomarla por alguna consecuencia que esto pueda implicar. Hoy te damos a conocer todos los detalles respecto a este método anticonceptivo.

Algo que debes tener en cuenta es que debe ser usada solo en momentos muy específicos como una emergencia. Sí es un método anticonceptivo, pero no de uso constante, ya que de ser así, puede desajustar muchos procesos hormonales, alterando su funcionamiento.

La ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri nos da algunos consejos sobre la pastilla del día después respondiendo preguntas como las siguientes: ¿cada cuánto puedes tomarla? ¿Cuándo vendrá tu periodo una vez que la ingieras? ¡Todas tus dudas quedarán resueltas!

Cada cuanto puedes tomarla

Una de las grandes cuestiones que muchas mujeres se hacen antes de ingerir la pastilla del día siguiente es saber el momento en el que bajará la regla tras ingerir esta píldora del día siguiente.

De acuerdo a la ginecóloga Miriam, tu periodo puede retrasarse o adelantarse. Debido a que el organismo de cada mujer es distinto, el efecto varía en cada una de nosotras. Sin embargo, remarca que en cualquier caso, ya sea que se adelante o retrase tu periodo, no es peligroso ni debes tener miedo. Es una reacción normal causada por la píldora.

Lo que sí que recomienda la ginecóloga es que si no deseas quedar embarazada, puedes tomarla sin ningún problema, pero eso no debe ser método constante para cuidarte.

Como hemos mencionado anteriormente, la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo que deba ser usado de manera regular.

«Idealmente, la pastilla del día después no debe usarse cada mes», informa la ginecóloga. Es decir, podría ser máximo tres o cuatro veces al año. Es así como podemos afirmar que si no queremos un embarazo, lo mejor es usar otros métodos anticonceptivos como preservativo masculino, el cual, no produce ningún tipo de alteración hormonal en ninguno de los miembros de la pareja.

«A la hora de evitar un embarazo no deseado, se deben utilizar siempre los métodos anticonceptivos que puedes tener a tu disposición siempre que quieras, como puede ser el preservativo, el DIU o la píldora anticonceptiva de siempre, entre otros muchos más, según como sean tus necesidades o tu estilo de vida», menciona la ginecóloga.

La píldora del día siguiente es solo y exclusivamente para emergencias. Solo en caso de que falle cualquier otro método anticonceptivo utilizado, puede usarse. Mientras tanto, lo mejor es buscar otras alternativas para cuidarse.

